四中宣講｜周霽：香港迎拼經濟最好時期　外界用真金白銀投信任票

特區政府今日（11月25日）在政府總部舉行中共二十屆四中全會精神宣講會，港澳辦副主任、中聯辦主任周霽表示，四中全會通過的「十五五」規劃建議，包含對香港發展的重視和期盼。宣講團將為全會精神帶來權威解讀，相信大家一定能從形勢任務中更好認清機遇前景，鞏固好香港經濟社會發展的良好態勢。



11月24日，特區政府舉辦中共二十屆四中全會精神宣講會出席的包括中國科學院院長侯建國，以及中央財經委員會辦公室副主任、中央農村工作領導小組辦公室副主任祝衛東。（卓永興FB）

稱欣喜各界宣講活動豐富多彩

周霽致辭時指出，「十五五」時期是國家基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期，全會就國家未來發展作出頂層設計和戰略擘畫，也為香港經濟社會發展提供清晰指引，全會通過的「十五五」規劃建議，包含對香港發展的重視和期盼。

他表示，欣喜看到這段時間以來，特區政府和社會各界舉辦豐富多彩的學習宣講活動，主流媒體持續報道解讀，社交平台話題保持熱度，學習宣傳貫徹全會精神熱潮一浪接著一浪。

他表示，宣講團將為大家更深入學習理解貫徹落實全會精神帶來權威解讀，相信大家一定能從國家發展成就中更加堅定必勝信心，從「十五五」規劃建設中更準確把握發展方向，鞏固好香港經濟社會發展的良好態勢。

中共二十屆四中全會於10月20日至23日在北京舉行。（新華社）

周霽：真金白銀為本港未來投下信任票

第八屆立法會選舉投票日是12月7日。周霽稱，相信大家一定會積極響應行政長官和特區政府號召，主動依法履行好公民權利，為自己、香港和未來投出神聖一票，以優質民主提升特區依法治理效能，實現香港更好發展，特別是發揮好「一國兩制」制度優勢和內聯外通，推動大灣區建設等。

他又提到「十四五」以來，香港迎來了拼經濟、謀發展、搞建設、惠民生的最好時期，國際社會紛紛看好香港當前發展和未來前景，大家以真金白銀為本港未來投下信任票。