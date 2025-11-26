張欣宇不做議員去向揭曉！出任「央企」香港公司董事長

「香港新方向」立法會新界北議員張欣宇，早前宣布不會競逐連任，引發外界猜想他是因為「敢言」而「無得留低」。不過，立法會今天（11月26日）更新議員利益登記冊顯示，張欣宇已獲「央企」中國建築國際集團中任命為「中國建築土木工程有限公司」董事長。他將負責香港基建業務，相信前途無可限量。同時，張欣宇昨天（11月25日）也在Facebook專頁宣布，獲特區政府邀請出任香港鐵路標準督導委員會委員，將會繼續在公共領域發揮專業所長。



立法會今天（11月26日）更新議員利益登記冊顯示，張欣宇已獲「央企」中國建築國際集團中任命為「中國建築土木工程有限公司」董事長。（立法會截圖）

10月12日，多名立法會議員相繼宣布不會參加12月7日舉行的換屆選舉，包括向來頗有口碑的張欣宇。由於當時一些放棄連任的議員流露不甘，政圈瀰漫一股「愁雲慘霧」，外界對於他們離任的理由衍生了負面的猜想，而張欣宇更令不少人感到錯愕和可惜。

當時，超過600民網民湧入張欣宇宣布「因為家庭原因」不再競逐連任的Facebook貼文與他互動，很多支持者留言肯定他過去四年在議會的表現。公務員事務局前局長聶德權寄語：「明白和支持！家庭為重，在不同崗位不同身份繼續服務香港香港，貢獻國家！」工聯會立法會議員陸頌雄也盛讚：「看得出你好用心服務市民，在議會為市民發聲，關心工友和基層福祉，好多問題都有獨特的見解及高水平的議政能力。」還有一些普通市民，形容他是「罕有的清泉」、「四年嚟你嘅努力對得住自己，對得住立法會議員呢個身份同埋支持你的市民」、「敢言的議員，不論你在何處，都能為大家做事，發揮你的長處」。

這些支持者現在終於可以放下心頭大石了，原來張欣宇另有重用！立法會今天（11月26日）更新議員利益登記冊顯示，年僅36歲的張欣宇已獲「央企」中國建築國際集團中任命為「中國建築土木工程有限公司」董事長。該職位原本由中建香港公司副總經理張明兼任，據悉張欣宇將負責香港基建業務，相信前途無可限量。中建香港有46年歷史，承建超過800項工程，包括房屋工程、土木工程、基礎工程、地盤勘察、機電工程和混凝土生產等建築相關業務，建造各類住宅屋苑、商業樓宇、公共建設，是香港大型建築商之一。

與此同時，張欣宇昨天（11月25日）也在Facebook專頁宣布，獲特區政府邀請出任香港鐵路標準督導委員會委員，將會繼續在公共領域發揮專業所長。

據了解，張欣宇並非坊間傳言「無得留低」，相反，他在議會內秉持專業、務實問政的表現獲得不同方面和不同層級的高度肯定，他也確實是因為家庭原因而主動選擇離開議會。

張欣宇於2021年以「政治素人」參加第七屆立法會地區（新界北）直選，即使毫無知名度、缺乏從政經驗、不被建制看好，他也取得多名「超重量級」選委提名，包括香港大學醫學院微生物學系講座教授袁國勇、香港交易所前行政總裁李小加、港鐵公司行政總裁金澤培等，並且成功獲得選民信任晉身立法會。他任內主打交通、工程議題，積極推動網約車合法化、促請加速發展自動駕駛技術、反對造價70億元的T4公路項目；他也敢於秉承原則為民請命，包括建議政府成立土地基金收回新界閒置農地從而奪回土地發展主導權，為反修例被捕青年爭取獲發回鄉證，並在今年的《撥款條例草案》中投下棄權票等等。