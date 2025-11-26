立法會選舉｜政府今公布心意謝卡安排　投票周末連推兩日全民優惠

【立法會選舉2025】政務司司長陳國基將於今日（26日）聯同政制及內地事務局局長曾國衞舉行記者會，正式公布有關2025年立法會換屆選舉期間，向投票選民派發「心意謝卡」的安排。與此同時，多個傳媒引述政府消息指，為鼓勵市民在12月7日投票日留港投票及消費，政府將在投票日及其前一日（12月6日及7日）推出一系列全民共享的優惠活動。



第八屆立法會選舉將於12月7日投票，全港不同地區地貼有海報，鼓勵市民積極參與。（廖雁雄攝）

政府康樂設施及博物館連續兩日免費開放

將於12月7日舉行的立法會換屆選舉，投票率備受關注。多個傳媒引述政府消息指，為鼓勵選民履行公民責任，政府將聯同多個機構，在12月6日及7日一連兩天推出優惠活動。具體措施包括康文署轄下的康樂設施及博物館將免費開放，部分旅遊景點亦會提供門票折扣。

消息人士解釋，此舉既可吸引市民在周末留港消遣，從而便利他們參與投票，亦可營造全城歡樂的社會氛圍，提升市民的投票意欲。

值得注意的是，政府推出的優惠將採用「全民共享」模式，毋須出示任何投票證明。至於選民投票後將獲派發的「心意謝卡」，則可成為享受商界提供優惠的憑證。

商界明日公布優惠 憑心意謝卡享用

據悉，商界正籌備在投票日及之後推出多元化的折扣活動，涵蓋零售、餐飲、娛樂等多個範疇，選民憑「心意謝卡」即可享用，例如連鎖咖啡店買一送一、食肆折扣及油站入油優惠等。商界的優惠詳情預計將於明日（11月26日）公布。

陳國基日前已透露，會考慮沿用兩年前區議會選舉做法，向投票市民派發心意謝卡，藉此感謝市民，亦可以留作紀念。

香港選舉法例禁止提供利益作為誘因或報酬，誘使他人投票給某候選人。消息指，政府及商界提供的優惠均屬普惠性質，不與任何候選人掛鈎，與法例並不抵觸。數日前已率先籌備一系列投票優惠的《大公報》，今日便指「選舉有着數」 並非香港特例。

該報列舉美國、印度、德國等地事例，指出全球多國政府機構和商戶會在選舉期間推出各種優惠活動，包括向選民提供免費美食、免費交通服務、消費折扣等，以鼓勵選民積極投票。