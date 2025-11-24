立法會選舉｜楊何蓓茵邀警官印尼語拍片籲投票　何永賢訪簡約公屋

【立法會選舉2025】距離立法會選舉投票尚餘兩個星期，政府繼續全力推動投票。其中，公務員事務局局長楊何蓓茵周日（23日）拍片宣傳， 房屋局局長何永賢也發布走訪過渡性房屋的短片，呼籲全港選民總動員齊投票。



圖為2025年11月23日，公務員事務局局長楊何蓓茵在社交平台上載短片，呼籲選民12月7日在立法會選舉投票。（楊何蓓茵Facebook截圖）

拆彈專家受邀呼籲同鄉

楊何蓓茵表示，一個星期前，她邀請了3名公務員同事，分別以上海話、台山話和四川話呼籲選民投票。她周日（23日）則邀請到來自紀律部隊的特別嘉賓拍攝短片，對方為9月中在鰂魚涌拆彈行動中「一戰成名」的警方爆炸品處理課高級炸彈處理主任、人稱「展超Sir」李展超（SURYANTO Chin Chiu）。

圖為2025年11月23日，公務員事務局局長楊何蓓茵在社交平台上載短片，稱邀得警方爆炸品處理課高級炸彈處理主任李展超（SURYANTO Chin Chiu）以印尼語向選民作出呼籲。（楊何蓓茵Facebook截圖）

楊何蓓茵稱，「展超Sir」身穿印有印尼文SURYANTO的工作服，以印尼語向身為選民的同鄉作出呼籲，並拜託在香港工作和生活的印尼朋友，在12月7日提醒僱主前往投票。展超sir之後「轉台」用廣東話呼籲，將爆炸品處理課的格言「正確無誤，萬無一失」，二次創作為「正確選賢，善用一票」。

楊何蓓茵亦在短片中以中、英雙語呼籲全港選民，為了香港的未來發展，12月7日總動員齊投票。

副局長戴尚誠走訪多個過渡性房屋項目

何永賢同日在社交平台表示，為宣傳立法會選舉，房屋局旗下吉祥物「幸福家族」和選舉事務處「票箱家族」走遍港九新界，繼房委會總部和公共屋邨後，第三波宣傳擴至簡約公屋和過渡性房屋。

兩大家族跟隨何永賢和房屋局副局長戴尚誠，到簡約公屋的攸壆路項目和彩興項目宣傳，還去了一系列過渡性房屋項目，包括彩興「樂屋」、恒莆新苑、悅安居、新田部屋、救世軍「齊+」@三聖、寶庭居、賢庭居、荃福居、邑庭居和仁濟軒，向市民派發宣傳單張。她表示，兩大家族下一步將到街站接觸更多市民。