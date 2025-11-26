孫玉菡專訪｜外展票站不影響院舍運作　規例確保長者自願投票

【立法會選舉2025】距離立法會選舉投票日不足兩星期，政府前所未有的動員規模呼籲投票，包括首次設立三個院舍外展票站。勞工及福利局局長孫玉菡接受《香港01》專訪時表示，選址由局方提議，設於院舍公用地方，不會影響本身運作，方便已登記的長者、殘疾人士及員工投票，同時營造選舉氣氛。他目前不想估計使用量，認為外展票站幫助大，肯定受業界歡迎。至於政府2萬元資助中心接送投票安排，已擴展至24間精神健康中心。



至於有否需要向職員提供指引，確保院友自願投票，以免坊間指有所謂強迫的觀感。孫玉菡說外展票站要遵守選舉規例，政府的責任是告知投票的重要性，是公民權利，「到最後投不投、怎樣投，這個當然是長者，還有所有服務使用者個人的選擇」，坦言老友記很精明，知道自己想要甚麼。他說，下屆會否恆常化外展票站安排，由選管會決定，當局全力配合。



勞工及福利局局長孫玉菡接受《香港01》專訪，談及在院舍設立立法會選舉外展投票站安排。（夏家朗攝）

孫玉菡：外展票站不影響院舍運作 盡可能便利投票

三個院舍外展投票站分別位於古洞北福利服務綜合大樓、葵涌仁濟醫院華懋護理安老院和黃竹坑東華三院賽馬會松朗安老綜合中心。換言之，港九新界各有一個，投票位置設於禮堂或公用地方等。翻查資料，三個票站所屬的大樓，合共提供逾2,400個宿位。

院友假設他們投票的話，通常都是會有幫助，近的就推輪椅過去，遠的有車會安排，但是大型綜合式院舍如果有外展票站，就會進一步便利他們。 勞工及福利局局長孫玉菡

有份提議選址的孫玉菡接受《香港01》專訪時表示，院舍外展投票站的目的是盡可能便利院友投票，同時方便院舍員工經登記後亦可投票。獲選票站所屬的大樓都有三個共通點，首先綜合大樓內不只有一間院舍，而是有多間院舍；第二，大樓有比較多公用地方，可以用作設立符合選舉規例的票站；第三，不會影響院舍的正常運作。

尤其是院友如果行動不是很方便，現在就靠輪椅安排交通，但如果這麼大規模，有這麼多人聚集在那裡，而他們很多都有投票意欲的話，外展票站就會更加方便。 勞工及福利局局長孫玉菡

信義會頌安長者鄰舍中心為長者提供模擬投票熟習運作。（信義會頌安長者鄰舍中心）

外展票站目標使用量？孫玉菡暫不估計：肯定大家都歡迎

被問到有沒有為院舍外展投票站設下使用量目標，孫玉菡說今次為院友和員工提供非常實質的幫助，「以前的便利就要推老友記去到相關的票站投票，這個是進一步提供便利」，希望大家有序投票，「第一次做，我們又不要估計多少人會用，但我們肯定相信這個便利一定是大家都歡迎」，有待選民完成登記使用外展票站的數字出爐。

24間精神健康中心已申請兩萬元津貼

政府向長者及殘疾人士支援中心提供兩萬元津貼，讓他們在立法會選舉日協助院友到票站。孫玉菡表示，全數237間長者中心以及殘疾人士中心已申請參與計劃。社署資助非政府機構設立的24間精神健康綜合社區中心，亦已申請兩萬元津貼，意味共有261間參與計劃，今次擴大津貼計劃，是回應了業界前線管理人員早前向當局提出的建議。

有些老人家或者家裡有特別照顧需要的，可以擺在中心，我們安排人在中心，或上他家幫看一會，他就可以騰空時間去投票。 勞工及福利局局長孫玉菡

12月7日投票日是星期天，日間中心一般而言不開放，孫玉菡透露部分院舍會有特別開門安排，目的是讓照顧者將長者交由中心暫托，方便投票。

確保院友自願投票？孫玉菡：按法例要求 投票屬個人選擇

至於有否需要向職員提供指引，確保院友自願投票，以免坊間指有所謂強迫的觀感。孫玉菡說政府的責任是告知投票的重要性，是公民權利，做好宣傳工作，同時遵守選舉規例，「我們都做了這麼多次的選舉，大家都很清楚的，所以一定是按照法例的要求」，坦言老友記很「醒目」，知道自己想要甚麼，院舍有充足機會讓他們了解當區候選人的資料。

到最後投不投、怎樣投，這個當然是長者，還有所有服務使用者個人的選擇。 勞工及福利局局長孫玉菡

至於下次選舉會否恆常化院舍外展票站安排，孫玉由選管會決定，當局全力配合，樂意見到任何便利長者行使公民權利的措施。