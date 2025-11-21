立法會選舉｜投票延長兩小時 陳國基：與增加投票率非「等號」
撰文：陳立程
【立法會選舉2025】第八屆立法會選舉將於16日後（12月7日）舉行，選舉管理委員會日前宣布，今屆選舉投票時間將增加兩小時，票站開放時間長達16小時。政務司司長陳國基表示，延長投票時間旨在方便選民，與投票率增加並非「等號」關係。陳國基稱，他沒有預測過投票率是否會高於上屆的30.2%，但希望所有選民都會投票。
立法會換屆選舉將於12月7日舉行，全港共設615個一般投票站、投票時間由早上7時30分至晚上11時30分，比上屆提前一個小時開始、延遲一個小時結束。陳國基接受Now新聞台專訪時表示，延長投票時間只是為了方便每名選民，與投票率之間「沒有一個等號」。
選管會曾稱延長投票可便利北上市民
選管會主席陸啟康曾解釋，市民若有機會北上，會知道早上9至10時關口特別多人，且很多人會吃完飯才回港，所以今次「試試7時半至11時半」，希望便利更多市民投票，當局事後會檢討成效。
如果你說長些就多些，我們不如二十四小時那就更多，不應該是這樣，不是這樣看的。
公務員成為政府動員投票的主要對象之一，為了鼓勵公務員投票，政府容許他們報銷來往票站的交通開支，包括的士費用。陳國基表示，不會檢查公務員有否投票，但相信公務員不會虛報。
陳國基重申，公務員是政府的一部分，應該要投票，但當局不會強迫投票，亦強迫不了。
如何強迫投票呢？我都不知你有否投票，對不到號碼。但我們一定要呼籲，一定要說出道理，讓他們自然去投票。
19專屬票站開放時間 早上8:30至晚上9:30
除了一般票站，今次選舉還設立10個公務員專屬投票站、7個醫管局醫護專屬投票站、4個鄰近邊境票站、3個院舍外展票站及兩個少數族裔專屬票站。特區政府本周三刊憲公布所有票站位置及開放時間，其中公務員、醫護及少數族裔專屬票站開放時間為早上8時30分到晚上9時30分，較一般票站少3個小時，院舍外展票站則由早上8時30分開放至傍晚6時30分。
公務員專屬票站均位於警方或懲教署設施，醫護專屬票站設在社區會堂或鄰近公立醫院的學校。陳國基表示，專屬票站也會設立禁止拉票區，投票結束後，專屬票站及外展票站的選票都會送到較大的票站點票。
