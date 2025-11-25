立法會選舉｜「馬小玲」萬綺雯為表弟沈豪傑拉票　向海嵐撐張美雄

立法會選舉將至，多名候選人動員藝人友好拉票。繼張新悅、楊明為部分候選人撐場，參選新界北地區直選的港區人大代表沈豪傑，也找來《我和殭屍有個約會》飾演女主角「馬小玲」的萬綺雯拉票。原來，萬綺雯是沈豪傑表姐。參選新界東南的張美雄，也找來與他同屬滬港總會的向海嵐拍片支持。



萬綺雯拍片支持表弟沈豪傑參選新界北

萬綺雯在片中表示，最近得知表弟沈豪傑正參選立法會，讚揚沈豪傑從小到大都是一個認真、有理想、真心為社會付出的人。她說，無論在專業領域或社區工作，沈豪傑都會用心傾聽，努力為大家找出實際的解決方法。她形容很欣賞沈豪傑這份堅持和熱誠,，希望大家支持沈豪傑為香港出一分力。

沈豪傑表示，自小和表姐萬綺雯一起長大，後來她當上了藝人，少了見面的機會，近年她移居內地，更加難見上一面，但他指表姐依然很記掛着他們，當跟她分享參選立法會選舉的消息後，義不容辭協助宣傳拉票，形容家人的親情永遠不變。

向海嵐支持張美雄參選新界東南

同樣找演藝界友好拉票的，還有參選新界東南直選的張美雄。他在社交平台上載相片，指感謝1998年香港小姐冠軍、藝人向海嵐支持，更貼上兩人的合照。據聞，兩人同屬滬港總會，合照在誓師大會上拍攝。

