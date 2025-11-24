立法會選舉｜陳志雲拍片撐新民黨陳家珮　楊明與工記陳穎欣企街站

立法會選舉下月7日投票，近期各候選人都不斷出宣傳片拉票。其中，新民黨港島西候選人陳家珮獲商台首席智囊陳志雲拍片支持。片中，陳志雲形容是自願撐場，「無人請過我呀」，希望陳家珮延續新民黨主席葉劉淑儀建立的議會文化。新民黨港島東候選人郭浩景，亦獲陳志雲企街站支持。



港島西五人爭兩席，其中三人是爭取連任的立法會議員，意味其中一人不能連任，故選情相對激烈。陳家珮日前與商台《在晴朗的一天出發》主持陳志雲拍片，指請來「陳志雲大師」，陳志雲隨即指「無人請過我呀」，是自己說要支持家珮。陳家珮表示之前幾乎每天早上都有聆聽對方的商台節目，只是最近競選少了聽，陳志雲笑言「咁就啱啦，所以智慧係好㗎」，最重要都是接觸選民。

新民黨港島西候選人陳家珮獲商台首席智囊陳志雲拍片支持。(陳家珮FB)

陳志雲解釋為何支持陳家珮，因陳獲葉劉淑儀交棒，自己認識葉劉多年，曾在公務員事務局銓敍科共事，會議發言也字字鏗鏘，又佩服她「一生人做一件事」，讚揚葉劉為立法會建立很好的議政文化，「佢既然搵得你嚟交棒，我諗你都唔會差得去邊」，希望議會質素及議會文化能夠延續下去。

新民黨港島東候選人郭浩景，亦獲陳志雲企街站支持。(郭浩景FB)

爭取連任的新界西南立法會議員陳穎欣，亦在日前上載與藝人楊明的合照。(陳穎欣FB)

楊明街站撐工聯會陳穎欣

另一名爭取連任的新界西南立法會議員陳穎欣，亦在日前上載與藝人楊明的合照。她邀請楊明站台，引述獲楊明讚揚敢言實幹，「尤其在黑暴時期，更率先走在最前線拍片論政，揭穿西方外部惡勢力的真面目，並致力維護國安，說好中國故事」，形容是值得信任的愛國愛港好議員。