立法會選舉｜張新悅楊哲安夫妻檔拉票　孖馬天佑唱《什麼都不是》

立法會選舉下月7日投票，港島西5人爭2席選戰較激烈，三名立法會議員爭取連任，意味其中一人下屆將出局。首次參選立法會的中西區委任議員楊哲安，獲演員太太張新悅「復出」拍片拉票，又動員閨蜜台灣女星吳佩慈宣傳，大談楊哲安為人。張新悅的好友歌手馬天佑，亦與楊哲安大唱今年熱播新歌《我們什麼都不是》谷票，片尾呼籲「投票唔係什麼都不是」。



張新悅近期為了丈夫楊哲安「復出」拍片宣傳立法會選舉。（楊哲安FB）

張新悅息影多年，近期為了丈夫楊哲安「復出」拍片，皆因楊哲安參選立法會換屆選舉，兩人夫妻檔拉票，片中張新悅在中環街市門口遇到扮演「Uncle On」的楊哲安，期間穿插楊哲安在選舉論壇上的金句「又蒲又唔嘈，叫Silent disco」。

當時他在論壇上被同區民建聯候選人陳學鋒點名提問是否同意將中環海濱長廊變成新的蘭桂坊，楊哲安當時回應指在海濱不擾民就可以思考，呼籲大家嘗試。

馬天佑與楊哲安大唱今年熱播新歌《我們什麼都不是》谷票。（楊哲安FB）

孖馬天佑唱《什麼都不是》：投咗票就唔係什麼都不是

張新悅的好友歌手馬天佑，亦與楊哲安大唱今年熱播新歌《我們什麼都不是》谷票，片尾呼籲「投咗票就唔係什麼都不是㗎啦，就有希望㗎啦。」之後，馬天佑說「咁我哋快啲去投票啦」。

馬天佑早前曾邀請68位歌手翻唱《我們什麼都不是》，當時張新悅亦是其中一員。

楊哲安又動員太太的閨蜜、台灣女星吳佩慈宣傳拉票。（楊哲安FB）

楊哲安又動員太太的閨蜜、台灣女星吳佩慈宣傳拉票。片中，吳佩慈大談認識約20年的楊哲安為人，稱楊「所有的女性朋友，你們關心的話題，他都會非常關心」，非常尊重女權，明白女性朋友想要的是甚麼。她稱即使是教育範疇，楊也有很多研究，「朋友的孩子有一些讀書的問題,我也常常請他們幫忙。」她形容楊哲安非常有修養，冷笑話非常多，說出來之後一直被嘲笑也沒所謂。