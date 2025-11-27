宏福苑火災｜立會選舉延期？李家超：首要處理火災 數天後決定
撰文：蕭通
出版：更新：
大埔宏福苑五級火，導致36死、279人失聯，29人留醫其中7人危殆。特首李家超周四（27日）凌晨聯同多名官員會見傳媒，有記者問及大火在下午發生後，至黃昏時段仍見有多個政策部門於社交網站宣傳立法會選舉，當局是否認為此做法洽當，以及選舉會否因應這次事件而延期。李家超表示，目前已經暫停宣傳和推廣選舉的工作，選舉論壇亦會暫停。其他事情在統整好目前的工作，幾日後再作決定。
強調選舉的確是重要工作
李家超表示，目前整個政府都會全程投入，處理這次重大災難事件，「我們目前心裡面首要的工作就是處理這次事件」 。其他的事情將在統整好目前的工作，幾日後再作決定。 但他都希望大家知道，當局做每一件事，都是以香港的整體利益為依歸，所以要做全面審視。
他又稱，選舉的確是一件重要的工作，但目前來講最重要的工作，就是處理好這次火災撲滅的事件，和我們之後對需要的災民提供最悉切和最全面的幫助。
李家超較早時已啓動緊急事故監察及支援中心，聽取保安局和消防處的匯報，並指示相關部門全力做好滅火和救援救治工作。各政府部門全力協助受火警影響的居民，將市民安全及福祉放在首位。
民政事務總署、民政事務處及社會福利署已在現場設立援助站，並安排受影響人士入住臨時庇護中心，以及為死傷者家屬提供援助及情緒支援。醫院管理局亦已啓動應急機制，全力救治傷者。
