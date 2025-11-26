宏福苑五級火｜李家超稱極度關注 啟動緊急事故監察及支援中心
撰文：任葆穎
出版：更新：
大埔宏福苑今日（26日）發生五級大火，至今釀成4死5傷，包括一名消防員殉職。行政長官李家超晚上（26日）表示，對宏福苑發生的大火極度關注，並對死者家屬和傷者致以深切慰問。
李家超指，已即時啟動緊急事故監察及支援中心，聽取保安局和消防處的匯報，並指示部門全力做好滅火救援救治工作。各政府部門全力協助受火警影響的居民，將市民安全及福祉放在首位。
他指，民政事務總署、民政事務處及社會福利署已在現場設立援助站，並安排受影響人士入住臨時庇護中心，以及為死傷者家屬提供援助及情緒支援。醫管局亦已啟動應急機制，全力救治傷者。
