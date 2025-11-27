宏福苑五級火｜陳茂波縮短外訪提前返港　參與火災應對及善後

​因應香港大埔宏福苑發生的五級火警事件，正在意大利米蘭訪問的財政司司長陳茂波將縮短外訪行程，提前返港，參與特區政府的應對和善後工作。



陳茂波在當地時間昨日（11月26日）從英國倫敦轉到意大利米蘭後，原訂今日出席由香港貿易發展局舉辦的「成就機遇·首選香港」論壇和「香港晚宴」，與當地工商界領袖和企業負責人會面，並在當地時間明日啓程回港。他現將於當地時間今日早上在出席「成就機遇·首選香港」論壇後隨即啓程離開米蘭，明日早上抵港。

陳茂波在社交平台發文表示，對宏福苑五級火警造成嚴重人命傷亡，深感震驚和難過，謹向所有遇難者和殉職消防員致以最深切哀悼，向他們的家屬致以最摯誠的慰問。當前最重要的，是全力撲滅火勢、救治傷者和搜救失聯人士，並為受災市民提供支援，協助大家度過這艱難的時刻。

他又指出，因應是次嚴重事故，香港貿易發展局在意大利米蘭舉行推廣香港優勢的論壇時，將進行默哀儀式，悼念事故中的死難者。

財政司司長陳茂波訪問倫敦，在由香港貿易發展局舉辦的「香港晚宴」上發表主題演講。（政府新聞處）

轉到米蘭訪問前，陳茂波當地時間昨日晚上繼續在英國倫敦訪問，早上分別與英國的基金經理以及出席「倫敦科技周──金融領域人工智能」的金融機構高層管理人員會面。

陳茂波其後出席香港工商協會午餐會，並發表主題演講，闡述香港如何透過創新科技推動經濟轉型、建構長遠的增長動力。