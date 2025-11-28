全城聚焦救災　立法會選舉押後舉行？　建制派料對選情影響不大

大埔宏福苑大火造成多人死傷，原訂12月7日的立法會選舉是否延期受到關注，行政長官李家超連續兩日被問及立法會選舉安排，均沒有給予明確答案，僅表示要先完成首階段應急救援工作，再決定選舉如何舉行。雖則選管會有權推遲立法會選舉最多14日，但只限於颱風或其他惡劣的天氣情況；騷亂、公開暴力或任何危害公眾健康或安全的事故。對於有消息指立法會選舉可能延期，有建制派指現時各方已暫停競選工作，聚焦救災，料對選情影響不大。



行政長官李家超會見傳媒。（夏家朗攝）

李家超兩次回應均無明確答案

李家超在27日凌晨首次被問及立法會選舉是否如期舉行。他當時指出，已暫停宣傳和推廣選舉的工作，選舉論壇亦會暫停。其他事情在統整好目前的工作，幾日後再作決定。昨日再有人問及如何處理立法會選舉事宜，他指要先完成首階段應急救援工作，在決定選舉如何舉行。兩次均無明確決定。

2020年鑑於疫情嚴峻，政府引用《緊急情況規例條例》將立法會換屆選舉押後一年舉行，惟本次應不適用。

立法會選舉（資料圖片／廖雁雄攝）

無競選拉票活動 全城助力災後工作

宏福苑火災引起全城關注，政府不單止宣佈取消出席所有慶祝活動，早前主辦選舉論壇亦已經全數暫停，表示如有安排會另行通知。各大政團亦已經取消拉票活動，本身收到消息是暫停兩日，惟最新是繼續暫緩競選活動。然而，各大政團在社區協助災民進行善後工作，其實已經無暇競選。

大埔宏福苑11月26日發生五級火。（梁鵬威攝）

候選人認為不宜延期兩周

有消息指，立法會選舉可能順延一周。對此，有競選人認為其實分別不大，畢竟已經停止競選活動，完成主要善後工作後，選舉仍可低調進行。不過，有候選人提醒立法會選舉不宜延期太長，例如延期兩周就會是21日才投票，臨近聖誕假日不少人會離港，屆時會大大影響選舉結果，另外加上如延後兩周才投票，選舉經費或許有機會「超標」。