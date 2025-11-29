大埔火災｜沙田消防局下半旗誌哀　市民心意卡悼殉職何偉豪

大埔宏福苑周三（26日）發生五級奪命火，消防員何偉豪不幸殉職。他駐守的沙田消防局今早（29日）8時下半旗誌哀，並舉行默哀儀式。有消防員今早剛從災場回來，默哀後不久便又再出動。消防局外傍設有桌子，擺放市民送的上鮮花和心意卡。有心意卡寫上「願一路好走，辛苦你了」、「豪師兄，落更了，一路好走」等。



沙田消防局外設有長枱，擺放市民送上的鮮花和心義卡。(吳美松攝)

大埔宏福苑周三（26日）發生五級奪命火，消防員何偉豪不幸殉職。他駐守的沙田消防局今早（29日）8時下半旗誌哀，並進行默哀儀式。有消防員今早剛從災場回來，默哀後不久便又再出動。

宏福苑五級火至今第四日，政府昨晚公布多項悼念安排，包括由今天起一連三日至下周一，全港所有政府建築物及設施的國旗及區旗會下半旗誌哀。

+ 7

有心意卡寫上「豪師兄，落更了，一路好走」。(吳美松攝)

在火災中不幸殉職的37歲消防員何偉豪，加入消防處已9年，生前駐守沙田消防局擔任「細搶」隊員。沙田消防局今早8時下半旗、並舉行默哀儀式，消防處助理處長（新界北）鄧榮華亦有在場。

有消防員今早7時半左右才從大埔返到消防局，他們都表示沒有心情受訪。有消防員在默哀後不久便再乘消防車出動。

消防局閘門旁放有一張桌子，擺放了市民送來的花束及心意卡等，悼念何偉豪，向他致敬。有心意卡寫上「願一路好走，辛苦你了」、「豪師兄，落更了，一路好走」等，

有市民送上心意卡向英勇消防員致敬。(吳美松攝)

大埔宏福苑周三發生五級奪命火，消防員何偉豪不幸殉職。(消防處提供)

殉職消防員何偉豪駐守的沙田消防局，今早（29日）8時下半旗誌哀，並舉行默哀儀式。(吳美松攝)