大埔火災｜張炳良稱設獨立委員會調查合適　具類司法功能助找真相

大埔宏福苑五級火，無數家庭痛失至親、頓失家園，全港同悲同哀，徹查事件、追究責任、檢討不足不能迴避。前運房局局長、教育大學公共行政學講座教授張炳良在報章訪問稱，法定獨立調查委員會不是司法程序，但有「類司法」功能，按慣例主席也會邀請具法官背景人士擔任，有助找出真相，是值得考慮做法。



張炳良認為，透過第三方、有公信力或司法經驗人士進行公開研訊，有助維護政府公信力及權威，成立獨立調查委員會是合適做法，但非唯一選項，而使用什麼方式調查無既定準則，例如英國倫敦格蘭菲塔大樓火災（Grenfell Tower fire）後成立有傳召權的調查委員會，2003年沙士後，港府成立國際專家小組調查亦透徹找出問題。



前運房局局長、教育大學公共行政學講座教授張炳良。（資料圖片）

張炳良：獨立調查委員會有「類司法」功能 是比較有公信力機制

張炳良在《信報》指，今次火災帶來災難性後果，亦引起世界關注，按傳統一般都會展開獨立調查，而法定獨立調查委員會有「類司法」功能，是比較有公信力的機制，按慣例主席也會邀請具法官背景人士擔任，有助找出真相，是值得考慮做法。

張炳良指，成立獨立委員會非無先例可循，如嘉利大廈大火以致一些沒傷亡但社會高度關注的事件，如2018年沙中綫紅磡站剪短鋼筋事件，都有成立獨立調查委員會，即使廉署正作刑事調查，消防處亦牽頭進行跨部門調查，但多個方式調查沒有矛盾，執法部門和政府內部調查小組，都可以跟進獨立委員會的調查結果。

透過有公信力或司法經驗人士公開研訊 有助維護政府公信力

張炳良在《明報》訪問亦指，成立獨立調查委員會是合適做法，透過第三方及有公信力或司法經驗人士進行公開研訊，有助維護政府公信力及權威，但非唯一選項，而使用什麼方式調查無既定準則，例如英國倫敦格蘭菲塔大樓火災（Grenfell Tower fire）後成立有傳召權的調查委員會，2003年沙士後，港府成立國際專家小組調查亦透徹找出問題。

