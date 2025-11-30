宏福苑火災｜直擊工程顧問鴻毅主任開腔　稱曾極力反對用發泡膠

大埔宏福苑五級火災造成過百人死亡，項目工程顧問「鴻毅建築師有限公司」兩名董事早前疑涉貪污遭廉政公署拘捕。牛頭角安基苑的大廈外牆維修同樣由鴻毅負責工程顧問，屋苑業主立案法團今日（30日）舉行周年大會，順道商討工程有關事宜。



目前指向項目違規使用極易燃發泡膠板封窗，令火勢一發不可收拾。鴻毅建築師有限公司一名高級項目主任參與大會，更自曝曾參與大埔宏福苑的大廈維修項目。他透露當時曾提建議用夾板圍封窗戶，「極力反對」選用發泡膠，惟顧問公司並非僱主，稱無權作出否決。「我哋極力反對係唔可以用發泡膠嘅！但問題我唔係一個僱主。」



宏福苑被火焰吞噬，至少四幢大廈被波及陷入火海。（香港01直播截圖）

牛頭角安基苑大廈維修工程顧問為鴻毅 業主周日開會商討

宏福苑發生五級大火，竹棚、圍網及發泡膠板被指是導致這場世紀大火的元兇，引起其他正進行維修的屋苑居民人心惶惶。房屋局獨立審查組人員上周四（ 27日）已檢驗另外4個正在進行大維修的居屋屋苑，包括牛頭角安基苑，其大廈維修工程顧問為近日與宏福苑工程涉貪案有關的「鴻毅建築師有限公司」，法團今日（30日）在明愛牛頭角社區中心召開業主周年大會，順道商討有關事宜。

牛頭角安基苑的大廈外牆維修同樣由鴻毅負責工程顧問。（歐陽德浩攝）

鴻毅高級項目主任稱合約及招標符合法例及程序：市建局都做假？

鴻毅建築有限公司一名高級項目主任到場，他澄清安基苑所有文件包括合約及標書，全部都由業主立案法團經手，再交予市建局審核，顧問公司才能夠進行招標，與承辦商簽署合約，途中強調絕對沒有做假，符合法例及程序，完全沒有違反法例。「如果話我哋做假，換句說話咁講市區重建局都係做緊假。」

所有同事目前上下一心 惟不確定公司是否仍具備專業人士

廉署日前已拘捕鴻毅兩名董事，有業主質疑鴻毅已沒有能力繼續完成監督工程的職責，該高級項目主任強調現在全公司上下同事一條心，為公司繼續做好每份工作，但他不確定公司是否仍具備專業人士。「你話我𠵱家呢一刻有冇專業人士？我真係答你唔到，以我𠵱家職位所知嘅，我唔知仲有冇專業人士。」

鴻毅建築師有限公司高級項目主任。（歐陽德浩攝）

曾「極力反對」參與大埔宏福苑選用發泡膠

該高級項目主任更自曝曾參與大埔宏福苑的大廈維修項目，他透露當時曾提建議改用夾板圍封窗戶，「極力反對」用發泡膠板。他又解釋顧問公司並非僱主，稱無權作出否決，隨後不再回應任何問題。

