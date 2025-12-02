立法會選舉｜12.7如期舉行　梁君彥：議員盡早履職助推進災後重建

【立法會選舉2025】行政長官李家超今日（12月2日）宣布，將如期在下周日（12月7日）舉行立法會選舉，多個議員對此表示支持。立法會主席梁君彥表示，選舉如期舉行，可讓新一屆議員盡早順利履職，與政府一起妥善推進援助災民和重建復原等工作。身兼行會成員的立法會議員陳健波則表示，救災需要財政資源，盡快選出新一屆議員，令立法會可以立即審核和批准政府救災財務建議，令災民可以得到急需的援助。



12月2日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（廖雁雄攝）

李家超：立法會是改革重要夥伴

李家超今日出席行政會議前宣布將成立獨立委員會，調查宏福苑火災，他強調會積極全面推動系統上的改革和優化，而立法會議員是他最需要的改革夥伴，因此要盡快選出有能力、有抱負及有擔當的議員，協助審核政府方案、改革建議和撥款。

10月22日，立法會最後一個會議。立法會主席梁君彥舉行年結記者會。今屆立會通過法案較上屆多逾六成，梁君彥指議員「不是做戲是做實事」。（廖雁雄攝）

梁君彥表示，支持行政當局的決定，亦十分認同行政長官所說，選舉如期舉行不僅遵守和尊重憲制秩序及法治精神，立法會議員更是政府在改革征程上最重要的伙伴。他指出，宏福苑火災有海量災後工作需要處理，法律制定、政策檢討和撥款等等，都需要立法會高質高效審議。因此，支援受災居民與選舉如期舉行並行不悖。

梁君彥強調，道阻且長，行則將至，無情大火為整個社會帶來極大悲痛，但必須前行，在悲痛中凝聚力量，共同推動必要的改革。這就是行政長官所說對香港未來最負責任的態度！

立法會議員陳健波表示，火災善後工作，包括財政撥款與修例堵塞漏洞，都需要立法會，新一屆議會責任重大。（資料圖片）

陳健波：立法會須審核批准救災財務

陳健波指出，特區政府有憲制責任組織選舉，產生立法會議員。兩屆立法會銜接期間不能有真空期，所以有需要按照基本法和立法會條例按原定時間選舉。他分析，政府救災需要財政資源，盡快選出新一屆議員，令立法會可以立即審核和批准政府救災財務建議，令災民可以得到急需的援助。

此外，政府在調查和處理災情過程中，揭露不少違法和犯罪行為，除需要將犯罪者繩之於法之外，亦需要盡快修改法例去堵塞漏洞，新一屆立法會負責審批政府提交的法例，責任重大。