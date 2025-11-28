宏福苑火災｜押後立法會選舉？　譚耀宗：本地法例最多有14日彈性

大埔宏福苑五級火災造成多人死傷，保安局局長鄧炳強今日（11月28日）表示，警方最快今日進入樓宇調查，料需時三至四周。輿論關注原定12月7日舉行的立法會選舉投票日會否押後。全國人大前常委、全國港澳研究會副會長譚耀宗表示，本地法例給予政府的「彈性」就是最多押後14天，否則就需要用《緊急法》延後選舉，需人大常委會決定。他強調，當務之急是做好救災工作，選舉日期要政府全面評估後作決定。



譚耀宗（黃寶瑩攝）

需調查找出原因 呼籲聚焦救災工作及總結經驗

譚耀宗表示，今次中央高度重視及關懷香港，香港同心協力進行救災工作，惟網上有人抹黑及攻擊，認為不是很好，呼籲大家全面聚焦救災工作。他直言，現階段「講邊個點、邊個負責」並不公道，要待調查找出原因及需要負責的人，政府則應總結經驗、做好預防措施，避免相關事件再發生。

12月7日是立法會選舉投票日

選舉改期？ 譚耀宗料政府會有平衡 但當務之急是救災

至於12月7日的立法會選舉投票日，政府未回應是否如期進行。譚耀宗指，政府當務之急是做好救災工作，及後再考慮其他工作的人手安排，應先視乎下周情況如何再作全面評估。但社會現時「愁雲慘霧」，如期選舉會否無人有意投票？他重申應視乎政府救災工作進度，相信政府在整個救災工作及選舉工作會找到平衡。

技術層面而言 選舉可延期14日

就技術層面而言，譚耀宗表示法律上給予的「彈性」是最多延期14日投票，當時立法原意是避免有天災等意外，「莫非八號波繼續投票？」但未知政府今次是否要動用「彈性」，如用就不會很複雜。

不過，他表示現行法例就只有這個「彈性」，否則就要參考2020年延長立法會會期，需要人大常委會決定。

宏福苑五級大火。（蔡正邦攝）

誰人問責？ 譚耀宗：目前不評論 先待調查結果

本次災情嚴重，是否有人要問責？譚耀宗指目前不會估計誰人會被問責，「否則好容易將矛頭射去其他地方」，對社會沒有好處。他指，應待政府調查後再評論，認為三至四星期的調查程序已經是縮短了很多。