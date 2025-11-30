宏福苑火災｜消息：立法會選舉料大機會如期舉行　本周中休戰完畢

大埔宏福苑大火造成多人死傷，政府正評估是否如期舉行12月7日的立法會選舉。《香港01》綜合多名消息人士，立法會選舉預料大機會如期舉行，本周中後期「休戰」完畢恢復競選工程。有建制中人認為即使押後選舉，火災悲痛仍在，擔心屆時更可能引發其他社會問題，倒不如快手完成選舉。全國人大前常委譚耀宗認為縱使推遲選舉一個月，社會整體悲痛氣氛無太大分別，認為沒有必要推遲選舉。



大埔宏福苑11月26日發生五級火。（梁鵬威攝）

行政長官李家超會見傳媒。（夏家朗攝）

火災後暫停選舉工程

宏福苑火災造成嚴重死傷，行政長官李家超早前連續兩日被問及立法會選舉需否延期，他均沒有給予明確答案，僅表示目前政府首要工作全程投入處理大型災難，「其他事情，在我們統整完工作，幾天後再作決定」。

選管會有權推遲立法會選舉最多14日，但只限於颱風或其他惡劣的天氣情況；騷亂、公開暴力或任何危害公眾健康或安全的事故。建制派早於火災當天晚上已收指示，暫停選舉工程至少兩天，各黨隨即相繼公布暫停競選工作聚焦救災，其後暫停的期限由兩天變成直至另行通知。政府亦暫停所有立法會選舉論壇。

11月11日，政府首次牽頭舉辦39場立法會選舉論壇，下午場是新界東北地方選區論壇。5名候選人陳克勤、李梓敬、黃穎灝、古偉冰、鄧肇峰全數出席。（夏家朗攝）

連日傳押後選舉一至兩周

連日來，多次傳出立法會選舉可能順延一至兩周，甚至有指押後一年舉行。2020年鑑於疫情嚴峻，政府引用《緊急情況規例條例》將立法會換屆選舉押後一年舉行，惟今次火災應不適用。

立法會選舉（資料圖片／廖雁雄攝）

消息：立法會選舉料大機會如期舉行 本周中休戰完畢

《香港01》綜合多名消息人士透露，立法會選舉預料大機會如期舉行，本周一至三繼續停戰，本周四至六「休戰」完畢，可以恢復競選工程。醫務衞生局今天（30日）更一度發布中醫藥處呼籲12月7日投票的貼文。

醫務衞生局今天（30日）發布中醫藥處呼籲12月7日投票的貼文。（醫務衞生局FB）

押後選舉憂屆時有其他社會問題

有建制中人認為即使押後選舉，火災悲痛仍在，擔心屆時可能有其他社會問題，倒不如快手完成選舉。不過，相信各方也會低調競選。

有候選人認為押後與否都分別不大，完成火災善後後，選舉仍可低調舉行。亦有候選人擔心延期兩周臨近聖誕，可能假日不少人離港，影響投票率，再者選舉期延長，變相選舉經費有機會超標。

譚耀宗（黃寶瑩攝）

譚耀宗：沒有必要推遲選舉 社會悲痛氣氛無大分別

全國人大前常委譚耀宗表示，即使選舉推遲一至兩星期、甚至一個月，社會整體悲痛氣氛無太大分別，沒有必要推遲選舉。他說，全力做好救災工作，也要化悲痛為力量，同時繼續推進選舉，善後工作不少議題也需要新一屆立法會跟進。

譚耀宗說選舉如果推遲超過14日或更久，須尋求中央支持，提請全國人大常委會決定，「真空期」更長不利災後重建，更拖慢香港長遠發展。他認為政府早已為選舉做好準備，抽出部分人手救災，也不影響到選舉舉行。