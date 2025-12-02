立法會選舉｜宏福苑災場附近三票站換地點　設穿梭巴士載居民投票

【立法會選舉2025】大埔宏福苑火災造成多人死傷，立法會選舉工程一度暫停，惟行政長官李家超今日（2日）宣布，選舉如期舉行。政制及內地事務局局長曾國衞見記者時表示，因為火災影響，大埔區內三個票站獲重新安排，原定大埔浸信會公立學校、廣福社區會堂、大埔社區中心三個票站，更改為香港教師會李興貴中學、大埔崇德黃建常紀念學校、羅定邦中學。



政務司司長陳國基被問到救災和選舉工作哪項優先時，回應稱二者雙軌並行，互不影響，公務員人手絕對足夠。



12月2日，政制及內地事務局局長曾國衞見記者，指大埔區三個投票站將換地址。（直播截圖）

曾國衞：宏福苑等地選民可搭穿梭巴士投票

曾國衞表示，投票受影響的主要是宏福苑、廣福邨、大埔滘及大埔墟選民，將安排穿梭巴士便利市民前往新票站投票，選舉事務處稍後會公布詳情。他又指，至於受火災影響居住在其他地區的宏福苑居民，會主動透過「一戶一社工」安排的社工人員，視乎其投票意願接送投票。

他指出，選舉事務處已經寄出選票通知卡，投票時間是12月7日上午七點半到晚上十一點半，鄰近邊境票站及其他專屬票站的登記安排仍在進行，選舉事務處會陸續向成功登記選民發出投票通知。

陳國基表示，救災和選舉工作沒有先後，將雙軌並行。（直播截圖）

陳國基：救災和選舉互不影響 公務員人手足夠

與曾國衞一起會見傳媒的政務司司長陳國基，被問到火災之後選舉宣傳工程停止，選民認識候選人的渠道減少，會否不夠時間做投票決定，如何評估投票率？以及公務員需要協助選舉工作和宏福苑災民，現時會如何安排人手，哪項工作優先？

陳國基表示，每一位市民都為火災悲痛，希望盡力幫助受災市民。立法會選舉工作有很多方面，包括反映民意、制定法律、撥款、優化政策，幫助災民等，這些都需要立法會議員去做，故希望如期選出立法會議員。他希望市民明白選舉重要性，合資格者要投票。

他又強調，救災和選舉工作沒有先後，將雙軌並行，強調公務員人手絕對足夠，救災和選舉互不影響。