宏福苑火災｜選舉不押後漠視災民？李家超：議員助改革　救援不停

大埔宏福苑火災造成至少151人遇難，仍有30餘人失聯。政府宣布成立「獨立委員會」。由法官主持調查工程八大失誤，並改革制度。行政長官李家超今日（2日）宣布，12月7日的立法會選舉將如期舉行。被問到不押後選舉會否漠視死者家屬感受，李家超解釋時多番強調救援和支援工作不會停頓，有抱負和能力立法會議員是政府的「改革夥伴」，很多工作需要經過立法會審議、批准撥款及制定法律才可落實。



李家超稱，援助災民及防範同類事情發生，這需要改革，立法會議員則是「改革夥伴」。（廖雁雄攝）

為選舉不押後解畫 李家超：立法會議員是「改革夥伴」

李家超形容，救援工作不會停頓，不會放棄任何一個家庭，會協助受影響家庭重建家園，災後支援工作必須長遠穩步推進，維持社會正常運作。他隨即宣布，原定12月7日的立法會選舉如期舉行，原因是要援助災民及防範同類事情發生，形容今次事件反映需要改革，立法會議員則是「改革夥伴」。

我想起改革征程，想起改革夥伴，最需要的必然是立法會議員，他們感受到共同傷痛，必然會同政府推動改革，盡職審查撥款及制定有關法例。 行政長官李家超

12月2日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（廖雁雄攝）

他強調選出有抱負立法會議員，是重建路上的重要一步，「改革步伐不能停頓」，他指如期完成選舉，是對憲制秩序和法治精神的遵守和尊重，是對災後重建工作的有力支撐，「好多工作需要經過立法會審議、批准撥款及制定法律才可落實」。政府將與新一屆立法會秉持改革意向，攜手以修例與撥款實踐制度改革。

不押後選舉漠視死者家屬感受？李家超：支援不會停

被問到選舉如期舉行，會否擔心支援災民和選舉工作難以兼顧，尤其現時動員公務員支援災民，人手調配有否挑戰？

李家超表示，已經充分講解如期舉行選舉的重要性，「尤其是我會全心全力推動改革」，現時需要盡快選出有能力的立法會議員，共同推動改革。他又強調「不會讓任何救援工作停頓」，支援不會減少、只會增加，選舉後的支援力量還包括在憲制上有權力的立法會議員。

李家超指，立法會議員盡早履職以審核撥款及改革建議。（廖雁雄攝）

李家超之後再被問到不彈性安排選舉，會否引發漠視死者家屬感受的觀感。他重申需要的立法會議員作為改革夥伴，他們要盡早履職以審核撥款及改革建議。他再強調支援、救援、改革工作不會停，盡快完成選舉幫助災民只會更集中、更到位。