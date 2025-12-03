立法會選舉｜危機管理委員會會議　選管會聽取火災調整票站等安排

【立法會選舉2025】選舉管理委員會主席陸啟康法官周二（2日）傍晚主持危機管理委員會會議，為星期日（7日）舉行的立法會換屆選舉中，可能出現的各種情況作準備。陸啟康在會議上稱，為確保是次選舉能順利舉行，各有關政策局和部門正就各項籌備工作進入最後階段，包括做好安全預案和應變計劃。



2025年12月2日， 選管會主席陸啟康傍晚主持危機管理委員會會議，為星期日（7日）舉行的立法會換屆選舉，可能出現的各種情況作準備。前排左四起：政制及內地事務局局長曾國衞、陸啟康、選管會委員石丹理和文本立資深大律師，與其他相關政策局／部門的代表出席會議。（政府新聞處圖片）

會議上，選管會聽取各有關政府部門，包括數字政策辦公室和警務處就不同情況，如網絡安全及保安風險的評估；投票日的相關部署，例如受大埔火災影響而調整投票站和調配相關人手；以及處理特別事故的應變措施。

選舉事務處、民政及青年事務局、保安局、民政事務總署、政府新聞處、律政司、機電工程署、香港天文台和運輸署，也在席間簡報了關於選舉的籌備及協調工作。

陸啟康指出，危機管理委員會將協助選管會在投票日密切監察選舉進行，並處理因不同事故而令選舉受影響的情況，今次會議有助選管會為選舉作出更好的準備及應變方案。一如既往，選管會會確保選舉按有關選舉法例和指引在公開、誠實和公平的情況下進行。

危機管理委員會是公共選舉的一個應變機制，就惡劣天氣、危害公眾健康或安全等可能影響選舉進行的事宜向選管會提供意見。危機管理委員會主席由選管會主席出任，成員包括選管會成員、政制及內地事務局局長（或其代表）及其他相關政策局／部門的代表。