立法會選舉｜宋芝齡、黑妹孖港島東阮建中煮餸　喻治大國如烹小鮮

立法會選舉如期12月7日舉行，自由黨港島東候選人阮建中面對爭取連任的工聯會吳秋北，以及建制最大黨民建聯、新民黨派出的人馬夾擊，都要別出心裁「度橋」突圍而出宣傳。近日，阮建中與黨友宋芝齡拍煮餸節目，邀請歌手「黑妹」李麗霞及自由黨主席邵家輝試菜，原來阮建中是常下廚的「煮家男人」，他比喻煮餸如服務市民，一樣都用心。



近日，阮建中與黨友宋芝齡拍煮餸節目，邀請歌手「黑妹」試菜。（宋芝齡 As MiSs KOrea Facebook）

宋芝齡、黑妹孖港島東阮建中煮餸 喻治大國如烹小鮮

節目中，阮建中穿上圍裙下廚蒸水蛋，讓宋芝齡及「黑妹」李麗霞品嚐。阮建中相當識食，指蒸水蛋最重要是雞湯與水的比例，才可以令水蛋「滑嘟嘟」，「治大國如烹小鮮，煮一道菜相當重要」，多得爸爸傳承下來的廚藝，令他平日工作回家後，可以為太太和兒子下廚，「煮飯真係周星馳嗰句，用心同用腦，好似服務社區咁」。

事業拼搏的意義，不過是回家為家人煮一餐溫暖茶飯。心懷牽掛相守，便是男人最珍貴的歸宿。 阮建中

近日，阮建中與黨友宋芝齡拍煮餸節目，邀請自由黨主席邵家輝吃即食麵。（宋芝齡 As MiSs KOrea Facebook）

阮建中喻煮麵如服務社區：要兼顧中產、弱勢

另一集，阮建中與宋芝齡邀請自由黨主席邵家輝吃即食麵，由阮建中親自下廚給「沙煲兄弟」品嚐。邵家輝透露阮建中的花名是「諗伯」，經常思考很多事情。阮建中說，服務社區或搞選舉跟煮麵一樣，要兼顧很多事情，「個湯太淡、個麵又怕唔夠彈，好似我哋要兼顧不同階層，中產夾心階層、弱勢社群啦，點樣政策上幫到佢哋，好重要」。

邵家輝透露阮建中的花名是「諗伯」（宋芝齡 As MiSs KOrea Facebook）