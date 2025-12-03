宏福苑火災｜張炳良：調查忌大事化小　免人懷疑官官相衛走過場

大埔宏福苑五級火警釀成156人死亡，數千人因此失去安樂窩，連日來到災場附近悼念的市民，不少提到希望當局查明真相，讓死者安息。前運輸及房屋局長、教大公共行政學講座教授及顧問張炳良在報章撰文，促請當局致力尋找全部因由真相，追究責任所在，切忌「狹隘官僚式『大事化小』心態」，以免弄巧反拙。他認為，政府須開展面向社會的獨立調查，挖出大大小小問題，以免讓人質疑「官官相衛走過場」。



12月2日為大埔宏福苑大火死難者「頭七」,曾經是數千人的美好的家，外牆留下火災印記，竹棚和棚網掛在半空。（夏家朗攝）

大批市民11月30日到大埔宏福苑火災災場附近的廣福邨獻花悼念死難者，望看火燒後的宏福苑，無語問蒼天。（廖雁雄攝）

社會或被分化 政府追究責任忌大事化小心態

張炳良在《明報》撰文，提到就像任何地方發生嚴重事故一樣，由於人們情緒牽動，或偏見政見作崇，也必然出現種種揣測和陰謀論、未審先判、「知少少扮代表」，或陷社會於不安甚至分化。他促請當局，致力尋找因由真相之全部，追究責任所在，提醒政府「切忌狹隘官僚式『大事化小』心態，因為只會弄巧反拙」。

政府應挖出問題 免人懷疑官官相衛走過場

張炳良指，社會詰問及民情發酵當前，全面徹查已近乎社會共識，特區政府作為管治的「主體責任者」，須給予有力的回答。在強調行政主導的新體制下，他認為政府內部調查不應構成與獨立調查之衝突，但須理順一些法律上細節，使之相輔相成、先後有序。

『全鏈地』地翻起地氈，挖出大大小小問題，不去讓人懷疑甚麼『官官相衛走過場』。 教大公共行政學講座教授及顧問張炳良

張炳良表示，世界各地經驗顯示，重大災難多涉及既有規管之不足，及世界各地經驗顯示，重大災難多涉及既有規管之不足，及制度累年存在之空窗。他提到調查獨立公開，較能取信於社會及樹立公權力威信，還事情真相，為社會解結。