宏福苑火｜失安樂窩哭20次　災民扶持：上天閂呢隻窗必開第二隻窗

大埔宏福苑五級大火災傷亡枕藉，連日來有大批民眾到宏福苑附近悼念遇難者，到場的亦包括受災居民。原本住在宏道閣高層的67歲盧先生，今午（12月2日）亦趁死者「頭七」，回到現場向街坊「鞠個躬」。



雖然已事隔近一周，惟盧先生憶起自己街坊的遭遇，仍不禁落淚。雖然火警原因未明，但他直言自己「好痛恨引致火警嗰個人」，形容對方「死100次」也補償不到宏福苑的1,800多個家庭。但他亦引述街坊安慰：「上天閂咗你呢隻窗，佢必定開第二隻窗畀你，可能要我重新試過，重新整一個家出嚟。」雖然感到「好辛苦」，盧先生仍多次感謝香港人、以至全世界善心人連日來的關心和照顧，「真係好warm」。



大埔宏福苑五級大火燒毀無數居民的家園，宏道閣住戶盧先生稱，他在事發後兩日哭了不下20次，今日趁遇難者「頭七」，他回到現場悼念離世街坊時亦不禁落淚。（梁偉權攝）

盧先生任職夜更保安，與20多歲兒子同住，事發時兒子正在上班，只有他獨自在家。他說平日下午通常在家中睡覺休息，事發當日卻「神推鬼㧬」於下午2時許已起床，「諗住煮個麵食，仲好開心食到個麵」，打算之後再休息一會便出門上班。

煮麵期間，他突接獲親戚來電，指宏福苑起火，盧起初不以為然，更只顧關心「啲麵水滾未」。惟他打開廁所抽氣扇的氣窗時，赫然發現有黑煙攻入屋，「我一聞到係涸鼻㗎，嗰啲煙唔同我哋燒嘢啲煙，係涸、好大陣味」，他隨即更衣，關好家中窗戶後開門逃生。

大埔宏福苑五級火發生一周後，12月2日消防繼續在現場射水降溫。（左朗星攝）

盧憶述打開大門後，走廊黑得「伸手不見五指」，猶幸大廈後樓梯正正在單位對面，「我睇唔到，我係靠摸」找到後樓梯，並拿出因任職保安而常備於背囊的電筒照明。他慶幸自己當時戴上口罩，沿樓梯「一步步摸落去」，惟電筒亦不夠照亮前路，加上梯間沒有標示層數，自言做保安「行慣樓」的盧先生走了十多分鐘，「愈落愈驚」，甚至打算若再走一兩層仍未到地面，便會直接推門離開樓梯。

幸好多走兩層後，盧先生終於見到「此路通大堂」的標示，立即衝出地下大堂，「一出去大堂已經無晒人㗎喇」，亦一直沒有聽到警鐘響聲，離開大廈時更被消防員救火的水「兜頭淋」。但他慶幸自己得知火警後離開單位，下意識往下逃生而沒有走上天台，否則恐怕「已經死咗㗎喇」。

大埔宏福苑五級大火燒毀無數居民的家園，宏道閣住戶盧先生稱，他在事發後兩日哭了不下20次，今日趁遇難者「頭七」，他回到現場悼念離世街坊時亦不禁落淚。（戴慧豐攝）

盧先生表示，他和兒子曾用長鏡頭遠眺住所單位，發現廳外的棚架圍網沒有被燒，窗外的發泡膠板亦仍是白色，相信大火沒有從窗外燒入屋，但不排除火會從大廈內燒到單位內。喜歡攝影的他，平日將妻子和子女，以及他去旅行的照片收藏於床底，「諗住將來退休可以懷緬下啦，但係而家，無喇」，唯有希望火沒有燒入屋、救火的水亦沒有浸入屋，讓他可以保留僅餘的回憶。

12月1日在大埔宏福苑可見，一些窗簷擺放了鋪設外牆的紙皮石，部分無爆破玻璃窗留有一條條膠紙，料是用來黏貼發泡膠板。（夏家朗攝）

雖然幸保性命，惟盧先生居於宏福苑最少38年，他的家是在宏福苑建立，一對子女亦是在這裏出生和長大。他在事發第一日仍慶幸走自己「走出嚟」，惟翌日開始情緒崩潰，「一坐低靜下來，一睇手機」，一幕幕畫面「閃下閃下出嚟」」，他便不禁不停流眼淚，苦笑道一生人「喊得最多係今次」，粗略估計兩日內已哭了不下20次，登記災民身份時更擁着相識的前輩「喊咗半個鐘頭，好辛苦呀！」

盧先生今午受訪時，回想起自己在一夜之間痛失家園，仍不禁哽咽：「點解死嗰個唔係我？我成個家無晒，我嘅安樂窩嗰啲冚唪唥無晒，而家衰啲講句，好似乞食咁樣，去到邊度攞救濟金，邊度有救濟金……」。

他明言自己「好痛恨引致火警嗰個人」，形容「佢死100次，佢都補償唔到呢度1,800幾個家庭，係家庭，唔係1,800個人，係1,800個家庭呀！無咗家庭，死咗好多老人家，無老人家點會有我哋吖？」不過，盧先生明白這只是情緒發泄，並引述街坊安慰「上天閂咗你呢隻窗，佢必定開第二隻窗畀你，可能要我重新試過，重新整一個家出嚟，不過真係好辛苦」。

大埔宏福苑五級火發生一周後，12月2日消防繼續在現場射水降溫。（左朗星攝）

即使多次提及感到辛苦，但盧先生在受訪期間，仍不忘數次向伸出援手的友人、以至素未謀面的善心人道謝，指友人得知他失去家園，二話不說讓他暫居其住所，現時他已獲編配新居所，預備取得鎖匙後便會遷入，更希望多年來拍下的照片也在可逃過火劫，讓他有一點回憶可以「推返去我個新屋嗰度」。

他亦感謝香港以至全世界的善心人，在火災發生後即時提供各式支援，「可以解到我地一時之間嗰個燃眉之急，好多謝晒」，讓他在如此煎熬的環境下，感到到香港人和在現場的工作人員「真係好warm」。

▼大埔宏福苑五級火．遇難者頭七▼

