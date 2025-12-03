宏福苑火災｜黎棟國：獨立委員會更彈性　江玉歡：應賦予足夠權力

大埔宏福苑發生五級奪命火，行政長官李家超昨日（2日）宣布成立由法官主持的「獨立委員會」，審視起火及迅速蔓延原因。與按法例成立的「獨立調查委員會」不同，坊間不少聲音擔心其權力有限，難以徹查真相。



立法會議員江玉歡今早便在電台節目中指出，她雖然認同設立獨立委員會方向正確，但政府應明確解釋為何不採用獨立調查委員會，回應民間疑慮。她表示，相信政府有能力做好解說工作，給予合理解釋。同為立法會議員的保安局前局長黎棟國則表示，獨立委員會不受既有法律程序與「框框條條」（應為「條條框框」）約束，可更有彈性及快速地找出真相。



特首辦回覆《香港01》查詢時表示，，政府是參考及審視以往調查兩宗大型事故的經驗，決定成立獨立委員會。政府會協助委員會高效運作，包括主動提供有助其工作的資料，「全力提速提效」推展調查工作，包括刑事調查。



12月2日為大埔宏福苑大火死難者「頭七」,曾經是數千人的美好的家，外牆留下火災印記。（資料圖片/夏家朗攝）

黎棟國：獨立委員會不受既定法律程序約束更具彈性

黎棟國在港台節目《千禧年代》中說，香港處理重大事件時，可以採取幾種方法，包括按法例成立獨立調查委員會，及成立獨立委員會。兩個委員會均由法官出任主席，前者具有傳召權，他則強調後者「大家要注意『獨立』呢兩個字」，指委員會由獨立第三方人士組成，公信力較大。

黎棟國提到，獨立委員會職權範圍需涉及大家關注的全部問題，工作目標要清晰。他又認為員會是一個行政組織，舉行公聽會等時不受法律既定程序約束，可更有彈性、相對較快地完成報告。尤其是今天老舊樓宇的維修仍持續進行，愈快找出系統性缺陷，並針對性處理，便愈有針對性效果。但他承認，調查委員會不是法定機構，並不能強制要求涉事部門或持分者提供資料。

前保安局局長黎棟國（資料圖片/黃浩謙攝）

相信相關部門按特首指示提供充分資料

至於委員會組成，他認為應該由專業人士主導，如在消防等領域具有良好聲譽的獨立專家，以確保調查的客觀性和專業性，而這些專家須與行業沒有任何關係。黎棟國相信所有相關部門將會根據行政長官指示提供充分資料，委員會亦會舉行聽證會、邀請部門、工人及目擊者在聽證書作書面陳述，公開提出意見以尋求真相。

他續說，雖然獨立委員會沒有傳召權，但市民心中都希望事件真相可水落石出，相信不乏大眾提出意見。此外，他又指市民現時多使用手機，在聽證會上陳述時不再只是憶述，而是「有片有聲有畫」，可將事發經過重現。

黎棟國認為，獨立委員會與現時其他部門的調查工作是相輔相成，隨著聽證會上的資料整理和收集，將能為執法機關提供更多方向及資訊作重點調查。黎棟國最後指出，政府已全力善後，災後工作有序進行，居民亦已得到了安的安置，目前應集中精力找出問題癥結，「將成個制度早日搞好佢」，消除維修隱患。

江玉歡：以往成立獨立調查委員會均涉公眾關注

江玉歡在同一節目中表示，認同政府成立獨立委員會的方向正確，但留意到行政長官公布後，市民普遍關心為何不按條例成立法定獨立調查委員會。她認為政府有能力做好解說工作，給予合理解釋，又指獨立調查委員會擁有更大的權力，包括搜證、盤問及傳召證人監誓作供等。

選委界立法會議員江玉歡。（資料圖片/廖雁雄攝）

她續指，政府歷來成立的調查委員會都是依照相關條例組成，而且每次都會附加說明，例如，調查沙中綫紅磡站剪短鋼筋事件時，便說明成立獨立調查委員會是因為事件關乎公眾安全，並受到公眾關注。南丫海難事件中，政府亦指事件屬重大傷亡事故，並引起公眾關注。

政府應賦予獨立委員會足夠權力

江玉歡認為，這次大火涉及重大人命傷亡，成立法定獨立調查委員會更具有其優勢。特首辦公室昨晚回覆查詢時，指今次獨立委員會運作類似類似過往大型事故的調查，包括2003年屯門公路車禍、2018年大埔公路車禍。江玉歡指出當時由於沒有成立法定調查委員會，缺乏傳召權，只可舉行公開聽證會，但她亦指出，委員只花了約十個月時間便完成報告。

江玉歡提到，依法成立獨立調查委員會過去一直沿用，在其他行普通法的國家亦一直有使用，希望政府能明確解釋為何今次火災不一如既往地採用法定程序，若不幸再次有重大傷亡事故，「下次用咩準則？」。她也建議，政府須賦予獨立委員會足夠的權力，以還原事件真相。