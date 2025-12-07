立法會選舉｜孫玉菡：安排20戶大埔災民投票　外展票站350人登記

【立法會選舉2025】立法會換屆選舉今日（7日）舉行，今屆首次設立三個院舍外展投票站。勞工及福利局局長孫玉菡視察古洞的外展票站後表示，總共有350多名選民登記，包括200多個院友，形容安排順暢，效果非常好。他又說，大埔宏福苑災民投票方面，社工只是關心他們是否需要投票，目前已經與約20戶接觸及安排，有災民表達希望有交通安排投票



孫玉菡：宏福苑火災社工跟進需長遠

宏福苑火災後設立一戶一社工，孫玉菡表示每一個受影響居民的需要都不同，通過社工特定對口提出的需求各樣都有，大火後全香港都有大愛精神，而社工服務不設限期的原因是有人可能不需要幫助，但部分繼續需要協助，或因為本身家庭狀況風險高，社工的跟進需要較長遠。

他相信一戶一社工落實可以實在幫到宏福苑居民，又指一戶除了有一名社工，還有兩名公務員組成專班幫助，可以減輕社工的工作量。