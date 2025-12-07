立法會選舉｜李家超籲投票「守護災民」　承諾追責「我係心急人」

立法會選舉今日（7日）投票，行政長官李家超與夫人林麗嬋早上到高主教書院票站投票，展示已投票選民獲派發的心意謝卡。首小時投票率1.65%，他呼籲選民投票，形容是代表推動改革、守護災民、凝聚力量共同前行的一票。



被問到為宏福苑火災事件設立的獨立委員會，在他任期結束前會否完成工作，李家超表示已經與終審法院首席法官張舉能討論主持委員會的法官人選，形容自己「一向都是心急人，會盡快商討，有決定就會公佈」，亦不會等所有結果出來，會逐步跟進。



12月7日，立法會選舉投票日。行政長官李家超與夫人林麗嬋到高主教書院票站投票。（羅國輝攝）

李家超回應投票率：愈多人參與愈好

李家超投票後表示過程順暢，票站人員態度好、解釋很清楚。對於投票率，他表示一直大力推動大家投票，愈多人參與愈好，形容投票重要，希望所有選民參與，履行公民責任及義務是貢獻香港重要一部分。

至於投票氣氛如何？他表示大埔區都有選民已經投票，並對宏福苑受影響居民有特別投票安排，只要選民提出需要，都會盡量幫助，譬如針對有需要人士會提供社工、公務員、關愛隊等，相信陸陸續續有選民會投票。

李家超：與立法會合作填補制度漏洞

他又對大埔宏福苑火災表示悲痛，但很多工作要做，包括支援災民、善後重建，要查到水落石出、追究責任、推動制度改革，讓市民生活安心。

新一屆立法會首次會議，政府會提出的首個議案會討論支援災民及善後重建，希望與立法會議員商議，盡力照顧好災民、找出真相、復原及重建。他說立法會有很多權力，政府要與立法會合作，一起將現有制度漏洞填補、阻塞。

任期結束前調查完成？ 李家超：我係心急人

被問到為宏福苑火災事件設立的獨立委員會，在他任期結束前會否完成工作，李家超表示非常重視查出真相、追究責任，正物色法官，已經與終審法院首席法官張舉能討論主持委員會的法官人選，形容自己「一向都是心急人，會盡快商討，有決定就會公佈」，亦不會等所有結果出來，會逐步跟進。

他表示政府延長了投票時間，增加兩小時讓大家有足夠時間投票。此外，有各種方便市民投票的措施，總共設600多個票站，包括10個票站方便紀律部隊及公務員投票、7個票站方便醫護人員、2個方便少數族裔投票，為照顧長者投票都有三個特定票站。他希望大家踴躍投票。