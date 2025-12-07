立法會選舉｜陳國基：一戶一社工不會逼災民投票　是按要求幫他

【立法會選舉2025】立法會換屆選舉今日（7日）舉行，提早早上7時30分開門，首小時地方選區投票率1.65%，與上屆8時30分才開門的首小時比較，投票率減少1.53%。政務司司長陳國基被問到宏福苑火災會否影響投票率，他說沒有預設投票率，希望所有人出來投票，貢獻香港。他又說，一戶一社工不會要求災民去投票。



陳國基早前視察立法會選舉投票站。（陳國基FB）

陳國基：沒有預設投票率

陳國基指，火災令大家傷感，但將來的立法會對香港施政有幫助，災情方面都需要立法會配合及監督，對於香港未來都很重要。

「一戶一社工」成立的目的，是幫助我們受災的市民，並非為投票而設，這個大家要清楚，所以他們並不會要求市民投票，不是他們的工作範圍。 政務司司長陳國基

他續稱，投票時間到晚上11時30分，通常晚上人多，如果不想排隊就可以早出來投票。他表示，工作目標是所有合資格選民出來投票，但沒有預設投票率，希望大家投票共建美好香港。

若有受災的市民想投票，但我現在不方便，社工會否幫助他？這是可幫助他的，我們是應其要求去幫他，不是逼他投票，我想大家要弄清楚這一點。 政務司司長陳國基

陳國基：一戶一社工不會逼災民投票

至於一戶一社工會否去協助居民投票？陳國基澄清機制不是為投票而設，社工不會要求市民去投票，亦不是社工的工作範圍，但如果選民想投票，社工可以提供幫助，強調「唔係逼佢哋投票」。