立法會選舉｜宏福苑居民冀議員助「攞返間屋」 有市民盼公正問責

【立法會選舉2025】立法會換屆選舉今日（7日）舉行，投票時間較以往提早1小時、在早上7時30分開始。受大埔火災影響，宏福苑居民所屬票站改至運頭塘邨香港教師會李興貴中學，有人乘坐政府穿梭巴士到場投票。



有居民希望新一屆議員協助他們「攞返間屋」，亦有人從啟德過渡房屋「跨區」投票，稱火災未有影響投票意欲。有大埔選民則認為受火災影響，今屆選舉氣氛「少咗啲、無咁熱鬧」。選擇不投票的市民表示本身投票意欲不高，又指宏福苑火災後她感到失望，希望當局公正調查及向涉案人士問責。



受大埔火災影響，區內三個立法會選舉票站有所更改，其中宏福苑選民的票站移至香港教師會李興貴中學。（夏家朗攝）

受大埔火災影響，區內三個立法會選舉票站有所更改，其中宏福苑選民的票站移至香港教師會李興貴中學。（夏家朗攝）

受大埔火災影響，區內三個立法會選舉票站有所更改，其中宏福苑選民的票站移至香港教師會李興貴中學。（夏家朗攝）

受大埔火災影響，區內三個票站有更改，其中宏福苑選民的票站移至香港教師會李興貴中學；廣福邨及附近一帶票站改至大埔崇德黃建常紀念學校和羅定邦中學，選管會安排接駁交通。

早上7時半，李興貴中學外有7人等候票站開門。票站開始後首半小時有約40人投票，大部份為長者。另外，中學附近設有來往廣福邨、港鐵大埔墟站的穿梭巴士，每10至15分鐘一班，政府應急隊人員在場。

李興貴中學附近設有來往廣福邨、港鐵大埔墟站的穿梭巴士，每10至15分鐘一班，政府應急隊人員在場。（夏家朗攝）

李興貴中學附近設有來往廣福邨、港鐵大埔墟站的穿梭巴士，每10至15分鐘一班，政府應急隊人員在場。（夏家朗攝）

宏福苑居民投票 希望議員協助「攞返間屋」

宏福苑居民黃女士說，目前住在大埔暫租住屋項目「策誠軒」，經免費穿梭巴士來到李興貴中學投票。她指，目睹與他同行的一名男子曾向工作人員查詢票站位置，惟對方僅稱「我唔知，自己搵」，她坦言若是發生在自己身上會感到無助。對於新一任議員的期望，她說最希望是「幫到市民」，又稱自己最關注是住屋問題，希望「攞返間屋」。

12月7日，立法會選舉投票日。受大埔宏福苑火災影響，宏福苑居民黃女士改往香港教師會李興貴中學投票。（任葆穎攝）

有不願具名的宏福苑居民指，火災未有影響投票意欲，「本身都一樣會投票，盡公民責任」。（任葆穎攝）

有居民指火災未有影響投票意欲

另一不願具名的宏福苑居民稱，現在暫時入住啟德的過渡房屋，但未有乘坐穿梭巴士回來投票，因時間不合，亦擔心稍後票站會多人。她指，火災未有影響投票意欲，「本身都一樣會投票，盡公民責任」。

廣福邨居民凌先生認為，今屆選舉氣氛「少咗啲、無咁熱鬧」，料受宏福苑火災影響。（任葆穎攝）

廣福邨居民認為火災影響選舉氣氛

廣福邨選民的票站亦受影響。居民凌先生認為，今屆選舉氣氛「少咗啲、無咁熱鬧」，料受宏福苑火災影響。他會跟據政黨平日表現投票，希望新一屆議員「幫助有困難的人」。對於今次票站提早一小時開放，他認為較以往方便，「不用等」。

住在大埔20多年的陳先生稱，宏福苑火災影響心情，但認為要盡公民責任。他期望新一屆議員「對香港好、對居民好」，又認為議員應更積極跟進宏福苑事件，包括安置居民等。

如果仲唔出嚟投票，可能立法會嘅銜接會有影響，影響香港仲大。 陳先生

住在大埔20多年的陳先生稱，因宏福苑火災，心情受到影響，但認為要盡公民責任所以投票。（任葆穎攝）

不投票市民望政府公正調查宏福苑火災

亦有部份市民選擇不投票。大埔居民Cindy解釋稱2019年社會事件後投票意欲不高。宏福苑火災後她感到失望，希望當局公正調查及向涉案人士問責。

無可能咁多個部門都唔知違法嘅事。而圍標點解一直解決唔到？好多屋苑都有，我自己屋苑都有，但阻止唔到佢發生，我覺得好失望。 大埔居民Cindy

今屆立法會選舉實施多項新安排，包括延長投票時間，早上會提早一小時、即於7時30分開始，晚上則延後一小時至11時30分結束。