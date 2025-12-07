立法會選舉｜黃碧嬌有否幫手拉票？　陳克勤：她按自己方法進行

【立法會選舉2025】立法會換屆選舉今日（7日）舉行，爭取新界東北連任的民建聯主席陳克勤早上在沙田擺街站。大埔區黨友黃碧嬌捲入火災法團爭議的他形容，民建聯過往面對網上抹黑及謠傳，各區選情危急、「全線告急」，呼籲支持者盡早投票。被問到黃碧嬌有否協助拉票，陳克勤指黃的選舉工作「按自己方法繼續進行」，不曾停止，絕不故息任何違法行為。



被問今次火災是否有人要問責，他指完成調查後，必須嚴格處理失職官員，又稱相信獨立委員會公正處理，調查結果必須讓市民清楚。



宏福苑火災 陳克勤提議大埔一幅土地重建

陳克勤上午分別到7個助選街站，認為今屆整體投票氣氛熱鬧、秩序良好，他聽到不少選民認為票站提早開放是好事，又指現在的投票率比以往稍高。

他稱，過去一周不只是做選舉工作，亦有協助大埔宏福苑災民，強調會雙軌並行。他指會協助災後重建工作，早前已向政府提出一系列建議，包括大埔一幅已平整的土地相信合適作重建。

12月7日，立法會選舉投票日。爭取新界東北連任的民建聯主席陳克勤到沙田禾輋邨拉票。（鄭子峰攝）

火災是否有人要問責？陳克勤：必須嚴格處理失職官員

陳克勤希望政府和議會合作，又指若當選，首要工作是協助災民、推動法律改革，堵塞制度漏洞。至於如何改革，他指同意政府提出立法禁止地盤吸煙，以及檢視招標制度。

被問今次火災是否有人要問責，他指行政長官已交代得清楚，完成調查後，必須嚴格處理失職官員，又稱相信獨立委員會公正處理，調查結果必須讓市民清楚。

黃碧嬌捲入火災爭議 陳克勤：民建聯成員第一個企前線

大埔區黨友黃碧嬌捲入火災法團爭議的他指，民建聯過去面對網上抹黑及謠傳，形容各區選情危急、「全線告急」，呼籲支持者盡早投票。

12月7日，立法會選舉投票日。爭取新界東北連任的民建聯主席陳克勤到沙田禾輋邨拉票。陳克勤中午見記者稱，民建聯過往面對網上抹黑及謠傳，各區選情危急、「全線告急」，呼籲支持者盡早投票。（鄭子峰攝）

他強調，民建聯成員在火災當日「第一個企前線」，手持大聲公叫居民逃生，火災後選舉活動即時暫停，到不同庇護中心接觸災民，目前已接觸約1000户災民，斥網上抹黑毫無事實根據。

被問黃碧嬌有否幫手拉票？陳克勤：她按自己方法進行

被問到黃碧嬌有否協助拉票，陳克勤指黃的選舉工作「按自己方法繼續進行」，不曾停止，絕不故息任何違法行為。

新界東北其他候選人包括李梓敬（新民黨、公民力量）、黃頴灝、古偉冰（工聯會）、鄧肇峰（經民聯）。