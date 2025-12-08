立法會選舉結果｜選委界票王票后感謝支持　多名當選人稱跟進火災

2025年立法會選舉周日（7日）深夜結束，選舉委員會界別結果最先於周一（8日）凌晨出爐。40名當選議員中，循選委界出選的24名現屆議員全部連任，餘下16人是新面孔。其中，由旅遊界轉戰選委界的姚柏良，以奪得1,397票膺「票王」。至於爭取連任的陳凱欣，則以1,386票成為「票后」。



本屆立法會旅遊界議員姚柏良（左五）轉戰選委會，以1,397票當選，成為票王。（梁鵬威攝）

出選選委會界的本屆立法會議員全當選，其中陳凱欣以1,386票當選，成為票后。（梁鵬威攝）

姚柏良稱高票是對其工作肯定 陳凱欣冀延續高效論政

選舉結束後，位於灣仔會展的中央點票中心隨即展開點票，首先開箱為採用電腦點票的選委會界別。選委會共有1,458人投票，投票率為99.45%，比2021年高1個百分點。

「票王」姚柏良表示，過去4年致力在立法會為業界發聲及推動香港旅遊業復蘇，獲得高票是對他的充分肯定，感謝一眾選委對他的支持。這亦反映社會各界重視旅遊業發展，希望旅遊業能進一步聯動不同行業。他又稱，所有候選人都是非常優秀，自己的選舉號碼是1號，因此才能取得最高票，認為「票后」陳凱欣才是實至名歸。

「票后」陳凱欣則稱，衷心感謝所有選委，稱選委界議員涵蓋不同背景人士，包括旅遊業、中醫、商界、傳媒、律師等，猶如社會縮影、反映不同界別聲音，相信大家未來會努力履行議員職責，希望可延續高效的議政、論政。

管浩鳴、吳傑莊關注火災善後 稱需檢視法規及制度

於選委界連任的管浩鳴表示，今次競爭激烈，為成功連任感恩。他對宏福苑火災表示關注，稱要對法規進行全面檢視、跟進改革。被問到會如何跟進陳同佳的案件，他就指應先跟進大埔災民的情況。

成功連任的吳傑莊也表示，未來工作首要處理宏福苑災後重建，包括經濟上支援、是否需要撥款等，亦要檢視制度改革，關心法團及分判商的關係該如何處理。

立法會選舉12月7日晚上11時半結束，位於灣仔會展中心的點票中心隨即開始準備點票，運來選委會界別第一個票箱。（梁鵬威攝）

16張新臉孔 黃錦良自認新丁將學習

港區全國人大代表、教聯會主席黃錦良， 首次參選便成功當選。他表示，人大代表有參政議政經驗，但始終不同於立法會。作為立法會新丁，他將向不同「前輩」學習，相信能很快適應。本身是中學校長的黃錦良又稱，對宏福苑火災感到痛心，認為未來有很多事情需要處理，包括對師生的心理健康支援，以及加強防災教育等。

除了黃錦良，選委界另有15名新人加入，包括港區全國人大代表文頴怡、港區全國政協委員范駿華、警察隊員佐級協會前主席陳祖光、律師會前會長蘇紹聰等。