立法會選舉｜地方直選投票率31.9%　131.7萬人投票　新界東北最低

【立法會選舉2025】立法會換屆選舉周日（7日）舉行，投票時間延長至16小時，由早上7時半開始至晚上11時半結束，較上屆延長兩小時。截至晚上11時30分，地區直選投票率31.90%，較上屆全日的30.20%多1.70個百分點；累計1,317,682人投票，與上屆總人數1,350,680相比，減少約32,998萬人。但由於整體登記選民人數，較前一屆減少33.4萬人，令即使投票人數減少，投票率仍反而增加。



截至當晚11時半，10個選區投票率均超過30%，當中以涵蓋大埔和沙田區西部的「新界東北」的30.15%最低；投票率最高則為涵蓋葵青區和荃灣區的「新界西南」（32.69%）。至於大埔雖受火災影響，但選管會主席陸啟康表示，涉及3個票站的投票率，與其他投票站相若。



政制及內地事務局局長曾國衞及選舉管理委員會主席陸啟康在會展的點票中心，開啟並倒出選委會界別一個票箱，工作人員隨即展開點票。（梁鵬威攝）

陸啟康：延長投票時間為便民 非為「谷票」

選管會主席陸啟康於凌晨會見記者，公布選舉投票率數字，又指現時點票工作進行暢順，期望數小時內完成點票。

統計數字顯示，地方選區累積投票率31.9%，最高投票率3個區為新界西南（32.69%）、新界東南（32.64%）、新界西北（32.64%），分別有約15.3萬、14.3萬及14.2萬人投票。

選舉委員會界別方面，在1,458名登記選民中，已有1,458人投票，投票率為99.45%。功能界別方面，則有76,942人投票，投票率為40.09%。投票率最高3個界組分別為商界（第三）的100.00%、科技創新界的100.00%、漁農界的97.09%。

對於今屆投票時間延長至16小時，陸啟康稱是便民措施，並非為了「谷票」，一再強調推高投票率非延長時間的目標，又指不願投票的人不會因此改變，「加到24小時都唔會投」，但延長時間有助於受工作時間限制，又或北上的市民返港投票，惟便民措施亦要考慮成本，選管會之後需要檢討和分析。

少數族裔專用投票站僅7人 受大埔火災影響票站與其他相若

陸啟康指出，鄰近邊境投票站全日有7,100名選民投票、公務員專屬投票站共約2萬人、7個醫管局醫護人員專屬投票站有631人、少數族裔專用投票站7人、院舍外展投票站319名、17個懲教院所專用投票站2,400名、警署3個專用投票站3人。

至於大埔雖受火災影響，但陸啟康指涉及的3個票站投票率，與其他投票站相若。他又稱，聽到有受災的居民前往投票，希望立法會議員能助他們發聲。但投票率有否受火災影響，他個人不予解讀。

陸啟康表示，留意到少數族裔專用投票站的使用人數較少，事後會檢討是否保留。至於鄰近邊境的投票站，包括港珠澳大橋。他表示，經觀察後認為有助選民，尤其是在機場工作的員工。

全日共有457宗選舉投訴 辦法阻止市民轉賣心意謝卡

他又指，全日共有457宗選舉投訴，主要關於私人／政府樓宇進行競選活動（122宗）、投票安排（63宗）、選舉廣告（58宗），大部分投訴已獲有關單位處理。

至於有網上有人轉賣心意謝卡，陸啟康稱對於有人轉賣贈品，選管會在法律上無辦法阻止，雖然固然希望選民獲得後自己使用。他又稱，他在上屆選舉已表示，如果想獲得心意謝卡，「最好自己投票。」

在會展的點票中心，工作人員隨即展開點票。（梁鵬威攝）

9選區投票率均高於上屆 僅九龍西負增長

同樣截至晚上11時30分，在10個選區中，有9個選區的投票率高於上屆。唯一較上屆少的是涵蓋深水埗區和油尖旺區的「九龍西」，投票率為31.11%，較上屆全日的31.4%，減少0.29個百分點。

至於涵蓋大埔及沙田區西部的「新界東北」，雖然以投票率最低，但30.15%投票率，仍比上屆累計的28.89%，增加1.26個百分點。

在會展的點票中心，工作人員隨即展開點票。（梁鵬威攝）

新界東南投票率增長最顯著 新界北及新界西北增幅亦逾2%

在上屆立法會選舉中，有4大選區票率不足30%，分別為新界東北、新界西北、新界北、新界東南，今屆均超過。

當中又以涵蓋西貢區與沙田區東部的「新界東南」增長最為明顯，至晚上11時30分投票率為32.64%，比上屆的27.58%，增幅達5.06個百分點。至於「新界北」及「新界西北」的投票率，也比上屆增長至少2.8個百分點。

在會展的點票中心，工作人員隨即展開點票。（洪戩昊攝）

10大選區中，除「九龍西」的投票率出現「負增長」，正增長最少的是選情最激烈、涵蓋九龍城區及黃大仙區西北部的「九龍中」，投票率至11時半為31.91%，比上屆的31.38%，只輕微增長0.53個百分點。

民建聯：今屆投票氣氛熱鬧 肯定政府推動選舉工作成效

對於截至晚上10時30分，地方選區整體投票率高於上屆。民建聯表示，今屆整體市面的投票氣氛熱鬧、投票秩序良好，肯定政府推動選舉工作成效，也反映市民更踴躍透過手中寶貴的選票，選出90位立法會優質議員為香港這個家園共同努力。

12月7日，立法會選舉投票日。爭取新界東北連任的民建聯主席陳克勤到沙田禾輋邨拉票。（鄭子峰攝）

陳克勤：別有用心人士借火災抹黑民建聯

民建聯主席陳克勤表示，今次選舉情況相當嚴峻，尤其有部分別有用心的人士，借大埔火災對民建聯進行一系列抹黑，幸感謝各位助選義工堅持為民建聯候選人不分晝夜拉盡每一票，對此衷心感謝。

陳克勤承諾，民建聯立法會議員會堅定支持政府堵塞現時制度漏洞，推動大廈維修監管制度的改革外，亦會為香港的經濟尋找新增長點、保障本地工人優先就業，為居民、為社區、做實事。