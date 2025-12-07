立法會選舉｜有市民衝刺到票站 有主婦忙做家務至最後一刻投票
撰文：賴卓盈 洪戩昊
出版：更新：
立法會選舉投票進入倒數，今日夜晚接近11時，仍有零星市民到上水鄰近邊境的票站投票。有主婦今日全日在家做家務，沒有留意時間，入夜後才發現還未投票，於是便立即到場。
有剛剛放工的市民說，並不了解當區候選人背景，來投票皆因「大家都投，咁我都投囉。」
夜晚近11時，仍有少數市民到上水票站投票。其中一名從事服務業的小姐指，自己剛剛才收工，「急急腳」過來投票。不過，她並不了解各候選人的背景，又說有朋友告訴她應投誰，「我又無乜了解，咪跟佢哋投囉。」
位於灣仔軒尼詩道官立小學的票站，11時後仍然有零星人士到場投票。唐女士今日全日也在家做家務，沒有留意時間，入夜後才發現還未投票，於是便立即到場。她稱讚今次投票安排，因為能讓她這麼晚才投票。至於投票準則，她則稱「投咗咁多年，盡吓責任啫」。
立法會選舉於夜晚11時半截止投票。
