立法會選舉結果拆局｜新一屆大換血　44%新面孔　兩區徹底洗牌

【立法會選舉2025】立法會換屆選舉周日（7日）舉行，地方選區總投票率31.9%，比2021年高1.7個百分點；總投票人數1,317,682，較上屆少33,123人，新一屆立法會90人名單今清晨（8日）出爐。



今屆選舉提名期前，有指至少三分一議員無法連任，之後陸續有人宣布放棄連任。棄選潮下，最終近4成現任議員出局，54人有份競逐連任，另有逾百新人加入選戰。經過周日選戰，新一屆立法會，90名議員中，有40人、即約44%是新面孔，10個地方直選選區，有6區有當選人是「新丁」，當中兩區更是2名當選人均是新人。



功能界別的30名當選人有16人是新人，新面孔佔53%，包括新一屆議會最年輕議員、31歲的劍后江旻憓。（梁鵬威攝）

地區直選20人當選名單：

香港島東：吳秋北、植潔鈴*

香港島西：陳家珮、陳學鋒

九龍東：鄧家彪、張培剛*

九龍西：梁文廣、鄭泳舜

九龍中：楊永杰、李慧琼

新界東南：葉傲冬*、方國珊*

新界北：譚鎮國*、姚銘*

新界西北：周浩鼎、莊豪鋒*

新界西南：陳穎欣、郭芙蓉*

新界東北：陳克勤、李梓敬

*為首次當選者



地區直選新人搶佔8席 新界東南及新界北全是「新丁」

地區直選方面，20個當選人有8人是首次當選，佔4成。除香港島東植潔鈴、九龍東張培剛、新界西北莊豪鋒、新界西南郭芙蓉外，新界東南及新界北兩區更是兩人均是「新丁」，包括今屆直選票后方國珊、同區的葉傲冬，以及新界北的譚鎮國與姚銘。

功能界別30人當選名單：

鄉議局：劉業強

漁農界：陳博智*

保險界：陳沛良

航運交通界：林銘鋒*

教育界：鄧飛

法律界：陳曉峰*

會計界：吳錦華*

醫療衞生界：林哲玄

工程界：卜國明*

建測規園界：劉文君*

勞工界：周小松、李廣宇*、林偉江*

社會福利界：陳文宜*

地產及建造界：黃浩明*

旅遊界：江旻憓*

商界（第一）：林偉全*

商界（第二）：姚祖輝*

商界（第三）：嚴剛

工業界（第一）：黃永威*

工業界（第二）：吳永嘉

金融界：陳振英

金融服務界：李惟宏

體演文出界：霍啟剛

進出口界：鍾奇峰*

紡織及製衣界：陳祖恒

批發及零售界：邵家輝

科技創新界：邱達根

飲食界：梁進*

港區人大政協界：陳勇

*為首次當選者



功能界別16人是新人 包括新一屆最年輕議員江旻憓

功能界別的30名當選人有16人是新人，新面孔佔53%，包括新一屆議會最年輕議員、31歲的劍后江旻憓。

選委會界別新人佔16席

選舉委員會界別由50人爭40席，24名爭取連任的議員全數當選，16名首次參選新人成功晉身議會，包括全國政協委員范駿華、商人莊家彬、港區人大代表文頴怡、美麗華酒店集團首席營運總裁陳宗彝、香港警察員佐級協會前主席陳祖光等。

選委會界別40人當選名單：

姚柏良；李家駒*；

文頴怡*；吳傑莊；

伍煥杰*；劉智鵬；

鄧銘心*；樓家強*；

范凱傑*；蘇紹聰*；

洪錦鉉*；何俊賢；

管浩鳴；吳英鵬*；

黃錦輝；陳永光；

李鎮強；何君堯；

林筱魯；陳恒鑌；

何敬康；魏明德*；

范駿華*；陳宗彝*；

陳凱欣；梁子穎；

葛珮帆；朱立威*；

陳紹雄；林琳；

莊家彬*；李浩然；

林振昇；黃國；

黃錦良*；簡慧敏；

梁美芬；陳曼琪；

陳祖光*；陳仲尼；

*為首次當選者

