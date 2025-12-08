立法會選舉｜直選廢票率3.12%高於上屆 新界東北蟬聯最多廢票區
撰文：蕭輝浩 何夏怡
立法會選舉結果今日（8日）出爐，直選投票率31.9%，較上屆高1.7個百分點。《香港01》統計地區直選公布總投票數字1,317,682票，以及各候選人實際得票1,275,469票，發現廢票有42,213張，廢票率達3.12%，較上屆的2.04%，高出1.08個百分點。當中新界東北廢票率最高，達3.45%，九龍東廢票率最低，有2.79%。
九龍東廢票率最低
根據選舉事務處，全港地方選區登記選民人數為4,138,992，投票數字為1,317,682，即有31.9%登記選民投票。
《香港01》比較直選公布投票數字1,317,682，以及實際得票數字1,275,469，推算得出廢票有42,213張，廢票率達3.12%。
十個選區當中，廢票率最高前三位分別是新界東北（3.45%）、新界西南（3.32%）、香港島東（3.31%），至於廢票率最低的是九龍東（2.79%）。
