立法會選舉｜直選廢票率3.12%高於上屆　新界東北蟬聯最多廢票區

立法會選舉結果今日（8日）出爐，直選投票率31.9%，較上屆高1.7個百分點。《香港01》統計地區直選公布總投票數字1,317,682票，以及各候選人實際得票1,275,469票，發現廢票有42,213張，廢票率達3.12%，較上屆的2.04%，高出1.08個百分點。當中新界東北廢票率最高，達3.45%，九龍東廢票率最低，有2.79%。



位於灣仔會展的中央點票中心，12月8日凌晨正點功能組別選票。(梁鵬威攝）

九龍東廢票率最低

根據選舉事務處，全港地方選區登記選民人數為4,138,992，投票數字為1,317,682，即有31.9%登記選民投票。

立法會選舉12月7日晚上11時半結束，位於灣仔會展中心的點票中心隨即開始點票。（梁鵬威攝）

《香港01》比較直選公布投票數字1,317,682，以及實際得票數字1,275,469，推算得出廢票有42,213張，廢票率達3.12%。

十個選區當中，廢票率最高前三位分別是新界東北（3.45%）、新界西南（3.32%）、香港島東（3.31%），至於廢票率最低的是九龍東（2.79%）。