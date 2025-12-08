立法會選舉｜自由黨2人地區直選落敗　張宇人籲勿氣餒續服務社區

立法會換屆選舉結果出爐，自由黨今屆共派出 6 人參選，4人當選，與現屆一樣。黨魁張宇人感謝選民支持，並勉勵黨友不要氣餒，繼續服務社區，相信下屆成績會更加好。



張宇人感謝選民支持，並勉勵黨友不要氣餒，繼續服務社區市，相信下屆成績會更加好。（自由黨facebook）

參選港島直選阮建中和楊哲安均落敗

自由黨今屆在選舉功能界別取得3席，在選委界獲1席，至於參選港島東及港島西選區的阮建中和楊哲安均落敗。

自由黨黨魁張宇人感謝選民的支持，並指每次的選舉都有進步的空間， 希望勝選者不要驕傲，敗選者亦不要氣餒，未來繼續服務社區，服務市民。他又指，自由黨一直協助新人熟習議會工作，議會經常有新舊交替，相信交接沒有困難。

邵家輝表示，大埔宏福苑的火災令人痛心，他期望能盡快繼續災後的善後、撥款及審議法例等工作。

黨主席邵家輝連任成功 期望能盡快繼續大埔火災災後善後工作

連任批發及零售界議員的黨主席邵家輝表示，今次勝選後卻少了喜悅感，因為大埔宏福苑的火災令人痛心，他期望能盡快繼續災後的善後、撥款及審議法例等工作，讓受災市民能重建家園。他指未來會加強地區工作，除重視商界及中小微企發展，也會增強與專業界別的聯繫。

選委會李鎮強表示，新一屆立法會議員最重要的責任，是連結社會各界別、行業與專業人士，利用國家賦予的各項政策，做好跨界別協同效應。他又為火災慘劇感到難過，認為當務之急是要協助政府從政策、法例以至執行層面堵塞漏洞、徹查真相，避免悲劇重演。

李鎮強表示，新一屆立法會議員最重要的責任，是連結社會各界別、行業與專業人士。

陳曉峰（中）表示，未來會做好法治建設。（自由黨facebook）

新科法律界議員陳曉峰：對大火徹查追究到底

新當選法律界議員的陳曉峰表示，未來會做好法治建設，並認為立法會必須盡快撥款讓火災災民可以重建安樂窩，同時徹查追究到底，以破舊立新思維推動法律、法制、投標及維修監督系統優化，阻止災難重現。

梁進（左）表示，未來他會全心為業界服務。（自由黨facebook）

當選飲食界議員的梁進表示，感謝張宇人、一眾業界前輩及選委的支持，使他能成功晉身立法會，未來他會全心為業界服務，專注提升營商環境及與業界加強溝通，為一國兩制發展作出應有的貢獻。