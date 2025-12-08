立法會選舉｜陸頌雄、郭偉强落馬　吳秋北：留舒適區難體現擔當

工聯會今屆派出16人參選，最終仍維持7議席，超過半數議員落選，包括兩名「轉跑道」現任議員雙雙「落馬」，分別是港島西郭偉强及新界西北陸頌雄。會長吳秋北今日（8日）總結選舉成績，形容工聯會今屆選舉「有得有失」，指直選獲超過26萬名選民支持，比上屆19萬選民更高票。被問及現任議員陸頌雄和郭偉強雙雙「落馬」，是否錯判形勢，吳指選舉策略的核心是展示工聯會敢於擔當、開疆拓土的意識。



吳秋北今日（8日）召開記者會，總結立法會選舉成績。（羅國輝攝）

兩位「落馬」議員留在舒適區 難體現擔當精神

工聯會今屆派出16人參選，比上屆9人多近一倍，但最終仍維持7議席。9位參與地方選區競逐連任候選人中，只有會長吳秋北、九龍東鄧家彪和新界西南陳穎欣成功連任，勞工界郭偉强轉為出選港島西，敗給民建聯陳學鋒和新民黨陳家珮；選委界陸頌雄轉選新界西北，敗給實政圓桌莊豪鋒和民建聯周浩鼎。

吳秋北回應陸頌雄、郭偉强「落馬」是否錯判形勢時指，是次選舉策略的核心，旨在展現工聯會敢於擔當、開疆拓土的意識。他指兩位議員若長期留在舒適區，或難以充分體現勇於擔當的精神。因此，即便面對選舉失利，也應秉持「迎難而上」、不應懼怕。他指雖然感到可惜，但是工聯會「整體的決策部署」的一部分。

郭偉强則表示，轉跑道所面臨的挑戰屬預期之中，形容自己始終秉持盡力做好工作的態度，並形容今次的每一位對手都非常強大。在已經全力以赴的情況下，落選也覺問心無愧，坦然接受選舉結果。

工聯會「有得有失」 保持「基本盤」

吳秋北形容工聯會於今次選舉中「有得有失」，例如在地區直選中，票數較上屆有所增加，由19萬餘票增至超過26萬票，整體得票率為22.2%。

對於派出大量新人參選的決定，吳秋北解釋是為了鞏固工聯會的「票盤」。他指出，若沒有自己人參與選舉，原有的選票流向將難以預估。通過全面參與地區事務，重新凝聚支持者，工聯會得以鞏固現有的基本盤。此外，他強調人才培養必須「踏出第一步」，認為唯有在新平台上實際鍛鍊與磨練，才能真正培養出人才。因此，他並不認同當前存在「青黃不接」的情況。

他強調，進入議會後的首要工作，是配合政府推動宏福苑火災的善後工作。長遠而言，則期望為香港的民主發展注入新動力，並推動香港經濟的繁榮與穩定。