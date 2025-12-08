立法會選舉｜ 新民黨議席六變三 葉劉滿意成績：我們沒有跌票！
撰文：王晉璇
出版：更新：
立法會選舉結果出爐，新民黨派出8人參選，有3人勝出，來屆議席數目將大減一半至3席。「葉劉接班人」陳家珮轉戰港島西成功，新界東北議員李梓敬與選委界何敬康成功連任，其餘5名「新丁」均落敗。
新民黨今日（8日）總結成績，黨主席葉劉淑儀指很自豪為政府貢獻11%的投票率，多謝15萬名選民支持新民黨，得票率沒有減少，與上屆相若，「很多政黨都跌了票，但我們沒有」。
葉劉淑儀：新民黨沒跌票 對結果很滿意
葉劉表示，新民黨今次派出的候選人較少，一共八位，地區直選方面，除了九龍之外，其他都有派人。她指新民黨共獲得147,113票，形容為政府貢獻11%投票率感到很自豪。她形容對此結果很滿意，新民黨得票率沒有減少，與上屆相若，「很多政黨都跌了票，但我們沒有」。
她另一點「很滿意」的是成功交棒予陳家珮，「證明家珮有獨立自主得票的能力」，以及很高興此次出選的都是年輕候選人，「每一位表現都非常好」。另外，她指成功連任新界東北的李梓敬工作很努力，成為當區最高票者，「火災後不眠不休協助災民」。
葉劉淑儀指黨內有兩位候選人是「空降」，在地區沒有「樁腳」，「連寫字樓都沒有」，包括新界北的廖子聰（9880票）和新界西南的張文嘉（16417票），形容對他們得票數很滿意。
立法會選舉．投票結果｜香港島西地區直選 陳家珮及陳學鋒連任立法會選舉｜民建聯植潔鈴告急：無棄保方案 新民黨郭浩景：嚴峻立法會選舉｜葉劉再招棄選議員 林素蔚入新民黨助爭新界東南議席立法會選舉｜陳志雲拍片撐新民黨陳家珮 楊明與工記陳穎欣企街站立法會選舉｜葉劉：或許有市民心情不好 議會需大膽敢言議員監督立法會選舉結果｜葉劉交棒喜憂參半 田北辰如願傳承「一人黨」宏福苑火災｜改口棚網違規 葉劉籲官員勿草率：對古惑招應有意識宏福苑火災｜葉劉批「竹棚主因論」轉移視線 偷懶思維對不起逝者立法會選舉｜葉劉發公開信呼籲市民投票：民主是中央贈港珍貴禮物