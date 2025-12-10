宏福苑火災｜何敬康倡強制用「招標妥」防圍標　禁煙範圍擴至工地

大埔宏福苑火災迄今造成160死，仍有6人失聯，引發坊間對圍標問題的關注。新民黨選委界立法會議員何敬康認為，圍標未能杜絕，關鍵在於沒有強制使用招標平台，建議不能只聘用顧問公司，應強制使用「招標妥」平台，又建議各政府部門負責防火驗證、制定居屋維修安全標準、推動工地禁煙等。



大埔宏福苑五級火，廣福休憩處的遇難者悼念區今晚關閉，大量市民到場獻花、寫留言紙、摺紙鶴和祈禱。（夏家朗攝）

倡強制使用「招標妥」平台

何敬康今日（10日）在社交平台撰文，認為宏福苑火災悲劇揭示出工程安全與防圍標漏洞，強調今次火災反映出的核心問題，是沒有強制使用招標平台、物料防火驗證缺失、承建商信用不透明。

針對上述問題，他提出幾個改革方向，包括強制使用招標妥平台以杜絕圍標，而非只聘用顧問公司；新增防火安全驗證系統（模組），確保所使用物料合規；公開承建商信用評級，建立黑名單制度；檢測不合謀投標，防止串標。

選委界何敬康認為，宏福苑火災悲劇揭示出工程安全與防圍標漏洞。（夏家朗攝）

冀法定禁煙範圍擴大至工地

何敬康又列出希望政府部門在大廈維修改革方面扮演的角色，其中屋宇署負責防火驗證、投標資格審核、安全風險評分；房屋署負責制定居屋維修安全標準、協助法團技術審核、資助掛鈎；市建局負責管理平台、推動透明招標；消防處負責檢查消防裝置；醫務衞生局負責研究加大法定禁煙範圍，涵蓋工地和裝修區域等。