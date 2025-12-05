宏福苑大火｜競委會查25工程圍標　無正面回應有否宏業：絕不姑息

大埔宏福苑火災，過百人死亡，大火後警方、廉政公署高調拘捕多人，包括宏福苑維修工程承建商「宏業」、顧問公司「鴻毅」，還有消防設備承辦商、中間人等，以誤殺、貪污等方向調查。競委會今年9月公布，鎖定兩個圍標集團，搜查19個處所，包括9間工程承辦商辦公室，涉及全港25個工程項目，涉款逾6億元。

有工程業界的人指出，競委會其中一個搜查的承辦商，就是「宏業」。競委會回應《香港01》查詢時，無公開搜查公司的名稱，表示「在這艱難時刻，競委會定當繼續緊守崗位，全力推進有關調查」。



2025年9月10日，競委會公布，就樓宇維修圍標案件展開搜查行動。（競委會提供圖片）

今年9月9日及10日，競爭事務委員會就一宗涉及樓宇維修的圍標案件展開執法行動，指經深入調查後開立新個案，並鎖定兩個圍標集團。調查顯示，該兩個集團運作多時，組織龐大且結構緊密，成員包括多個工程承辦商及其他相關人士。調查顯示他們在維修工程招標期間，涉嫌直接或透過中間人交換及協調投標價格，部份承辦商更以俗稱「豬仔標」的較高價格入標掩護，以協助預定投標者中標。

競委會當時並無公開涉及公司、屋苑的名單，只表示涉案的25個維修工程項目，包括23個住宅屋苑及單幢大廈，以及2座工業大廈，分布港、九、新界共10個地區。部份合約仍未批出，部份則早於競委會調查前已開展或完成。

宏福苑大火後，有工程業界人士指，競委會當日有搜查的公司，包括「宏業」。《香港01》再向競委會查詢，獲回覆指，競委會一直高度關注涉及樓宇維修工程的圍標行為，並積極追查相關個案，去年至今，已展開了四次涉及全港多區樓宇維修工程的搜查行動，有關案件正在調查中。

宏福苑五級火，警方新界北重案組探員在宏福苑大維修建築工程公司「宏業」位於新蒲崗的寫字樓搜證，可見已檢取大量文件，相信準備帶走作進一步調查。目前已拘捕3名男子涉嫌「誤殺」，包括涉事建築工程公司的兩名董事及1名工程顧問。（黃偉民攝）

競委會發言人表示，於每次行動後，均會主動與涉案樓宇的相關持份者聯絡，為調查提供協助。為確保調查能夠有效地進行，競委會現階段不便公開正在調查的對象或案件細節；發言人亦指，在這艱難時刻，競委會定當繼續緊守崗位，全力推進有關調查，並繼續與警方及廉政公署保持緊密聯繫。競委會重申，絕不姑息任何損害民生福祉的反競爭行為。