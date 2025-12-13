商經局前局長蘇錦樑病逝　終年67歲

商務及經濟發展局前局長蘇錦樑逝世，終年67歲。



政界昨天（12日）已傳出蘇錦樑病逝的消息，據了解蘇錦樑早前病重，有傳他患上血癌，死因與腦血管病（中風）有關。



蘇錦樑

律師出身 加拿大回流 2008年加入問責團隊

蘇錦樑在2008年6月加入政治問責責團隊，出任商務及經濟發展局副局長。蘇錦樑在2011年6月28日任商務及經濟發展局局長，接替因健康理由辭任局長的劉吳惠蘭。

蘇錦樑獲加拿大當地大學工商管理碩士學位、法律學士學位、以及經濟學士學位。在加入政府前在法律界服務超過20年，早年在加拿大執業，1989年起在香港執業。

蘇錦樑是梁振英政府班子一員。全國政協副主席、前特首梁振英今日在社交網站發文悼念。

蘇錦樑。(蘇錦樑facebook)

曾被揭發有加拿大國籍 另被嘲「卡片蘇」

蘇錦樑於2008年為副局長時，被揭發有加拿大國籍。他當時表示，如果放棄加拿大國籍會喪失當地任職執業律師資格。及後他正式上任前，才宣佈放棄了加拿大國籍。

此外，他被嘲為「卡片蘇」。事源他出任副局長期間為外傭辦理續期手續，竟以副局長「卡片」代替入息證明，但獲得入境處酌情處理。及後被揭發，遭外界質疑濫用職權。