蘇錦樑逝世｜李家超表示哀悼　讚揚蘇錦樑服務香港多年、貢獻良多

前商務及經濟發展局局長蘇錦樑逝世。行政長官李家超表示哀悼，指蘇錦樑在政府和不同公職服務香港社會多年，在經濟、貿易、旅遊、資訊科技、電訊及創意產業等多個範疇推動香港發展，為香港貢獻良多。



行政長官李家超。（何頴賢攝）

李家超向蘇錦樑的家人致以深切慰問

李家超表示，對蘇錦樑辭世表示哀悼，向他的家人致以深切慰問。他指蘇一直以專業知識和熱誠服務香港社會，為香港貢獻良多，並於2012年獲頒授金紫荊星章。

蘇錦樑

蘇錦樑曾任商經局長6年 丘應樺讚對本港經貿展貢獻良多

蘇錦樑於2008年加入政府，出任商務及經濟發展局副局長，並於2011至2017年出任商務及經濟發展局局長。他亦曾服務不同諮詢及法定組織，參與公共醫療服務、教育、地區治理等事務。

商務及經濟發展局局長丘應樺表示，對前商經局局長蘇錦樑逝世表示深切哀悼。丘應樺稱讚蘇錦樑在商經局局長任內推行多項政策措施，並促進香港與其他經濟體的合作，對推動本港經貿發展貢獻良多。