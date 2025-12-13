蘇錦樑逝世｜九年官場路「卡片蘇」惹議　版權條例遇「拉布」留憾

香港特區政府商務及及經濟發展局前局長蘇錦樑病逝，終年67歲，政界消息指其生前患血癌，死因與腦血管病有關。蘇錦樑的從政生涯始於2008年，止於2017年，橫跨曾蔭權及梁振英兩屆政府，其九年「熱廚房」歲月既有推動重要法例的建樹，也有不少揮之不去的爭議，同時折射出香港在特定時期下，行政與立法關係緊張、社會矛盾尖銳的政治生態。



蘇錦樑早前上連相片，自訂polo tee印有「中國人不吃這一套」的金句。(蘇錦樑facebook)

蘇錦樑在北角成長，中學時期到加拿大升學，在當地取得法律與工商管理雙碩士學位。1997年，他由加拿大回流香港，同年加入民建聯，在正式加入政府問責團隊前，曾任民建聯副主席。2008年6月，他獲委任為商務及經濟發展局副局長，成為曾蔭權擴大問責團隊編制後首批副局長之一，正式踏入官場。

從政初期捲濫權爭議 卸任後談教訓：問責官更敏感

上任初期他迅速成為新聞焦點，爭議接踵而至。首先是被揭發擁有加拿大國籍。蘇錦樑起初以私隱及保留加國執業律師資格為由解釋，但在輿論壓力下，最終於正式就職前宣布放棄加拿大國籍。不久後，他為外傭辦理續期手續時，以副局長卡片代替入息證明並獲入境處酌情處理，事件曝光後被外界質疑濫用職權，「卡片蘇」的綽號也由此而來，成為其政治生涯一大烙印。

多年後，蘇錦樑在卸任前接受《香港01》專訪時回顧這段經歷，坦言這是他的「從政第一課」，承認當時處理不善，從中學會了作為問責官員必須有更高的敏感度和承擔。

2011年接掌商經局 兩條法例成與敗留印記

2011年6月，蘇錦樑接替因健康理由辭職的劉吳惠蘭，升任商務及經濟發展局局長。同年，他被媒體揭發其位於麥當勞道的寓所存在僭建問題，加入了當時的「高官僭建風波」行列。他最終聘請專業人士完成還原工程。

在局長任內，蘇錦樑處理了多項影響深遠的政策，其中以《競爭條例》的成功推動和《版權（修訂）條例》的立法失敗最具代表性。前者旨在打破市場壟斷，被外界視為其任內最重要成就之一，後者則成為他口中的「最大遺憾」。

俗稱「網絡23條」的《2014年版權（修訂）條例草案》旨在更新版權法，卻因在二次創作豁免問題上未能凝聚社會共識，引發網民及其時泛民主派議員的強烈反對。在立法會審議期間，面對泛民的「拉布」，蘇錦樑表現強硬，更在2016年草案胎死腹中前，於議事廳發表了長達50分鐘的發言。

修訂版權條例受挫 議事廳引金庸小說促「認住呢班人」

他引用金庸電影《倚天屠龍記》的對白，痛斥泛民議員是「自稱名門正派，實則各懷鬼胎」，只為選票而扼殺創意產業發展，並激動地指向議員座位說出「認住呢班人，一個一個咁認住！」。這場立法戰的失敗，也讓香港的版權法改革停滯多年，直至2022年，相關修訂條例才終於刊憲生效。

拒向港視發牌被指「貓哭老鼠」 事後稱本身支持

另一項重大爭議是免費電視牌照風波。2013年，蘇錦樑代表政府宣布，行政會議決定向兩家機構發出牌照，但否決了香港電視網絡（HKTV）的申請。此決定引發大規模示威，蘇錦樑在記者會上多次重覆「一籃子因素」、「循序漸進」等官方說辭，被批評為「人肉錄音機」。其後，在回應港視裁員時，他在鏡頭前一度哽咽，卻被網民批評為「貓哭老鼠」。

到了2017年，蘇錦樑在《香港01》專訪中透露內情，稱自己當年其實支持發出三個牌照，並曾在行會據理力爭，但基於集體負責制，他必須為政府的最終決定辯護和承擔。

帶領香港參與RCEP談判 未能親見加入

此外，蘇錦樑任內積極推動香港的對外經貿關係，包括帶領香港與東盟展開自由貿易協定談判，並致力推動香港加入《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）。他曾以「人家十五個成員開PARTY，香港冇份」來形容香港加入RCEP的迫切性。儘管他為此奠下基礎，但時至今日，香港加入RCEP的程序仍未完成。

梁振英悼念蘇錦樑。（梁振英Facebook）

2017年卸任後，蘇錦樑重投律師本行，並獲邀擔任上市公司董事。同時，他與前特首梁振英合作，利用其在商貿領域的經驗，協助內地省市（如寧夏）的產業與香港對接，開拓海外市場，延續其經濟橋樑的角色。梁振英今日在社交平台發文，悼念這位前同僚。難