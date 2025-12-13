蘇錦樑逝世｜消息指患血癌　葉劉： 兩個月前已傳中風昏迷

商務及經濟發展局前局長蘇錦樑逝世，終年67歲。行政長官李家超與多名政界人士紛紛表示哀悼。多名政界中人透露蘇錦樑生前患血癌，有消息指其死因與腦血管病有關。行政會議召集人葉劉淑儀透露，聽聞蘇兩個月前中風昏迷。



商務及經濟發展局前局長蘇錦樑（羅國輝攝）

蘇錦樑在2008年加入政府，擔任商務及經濟發展局副局長，是時任行政長官曾蔭權擴大問責團隊編制後首批委任的副局長之一。到2011年，蘇錦樑出任商經局長，2017年卸任離開政府。

政界昨天（12日）已傳出蘇錦樑病逝的消息，據了解他早前病重。行政會議召集人葉劉淑儀今日接受《香港01》訪問時透露，聽聞蘇錦樑兩個月前中風昏迷。她表示，蘇年紀不算大，當時聽到這個消息都感到愕然。

葉劉對蘇錦樑逝世表示惋惜。她說，雖然蘇錦樑離開政府後兩人並沒有經常見面，但蘇錦樑任內處理兩件大事，包括引入《競爭法》及香港免費電視牌照發放問題，雖然兩件事都有爭議，但蘇錦樑是個稱職的官員。