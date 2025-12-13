蘇錦樑逝世｜張國鈞感惋惜　稱他對社會非常熱心、貢獻經濟發展

前商務及經濟發展局局長蘇錦樑逝世，終年67歲。律政司副司長張國鈞表示惋惜，表示兩人曾公事，讚揚蘇錦樑對社會非常熱心、貢獻經濟發展。另一前同事財政司司長陳茂波，則沒有回應蘇錦樑死訊。



前商務及經濟發展局局長蘇錦樑逝世。（資料圖片）

律政司副司長張國鈞出席工展會活動時表示，對於蘇錦樑離世感到惋惜。（任葆穎攝）

律政司副司長張國鈞出席工展會活動時表示，對於蘇錦樑離世感到惋惜，願家屬節哀順變。他憶述剛投入社區工作時曾與蘇一起共事，認為他對社會非常熱心，加入特區政府後對經濟發展有貢獻，離開政府後亦為社會工作。

本身是律師的蘇錦樑，年少時到加拿大升學，之後在當地的律師行工作，直到90年代回流香港，並加入民建聯協助政策研究，其後出任副主席。張國鈞亦曾是民建聯成員，2009年出任副主席。

財政司司長陳茂波早上亦有出席工展會，未有回應蘇錦樑死訊。蘇錦樑於2008年加入政府，出任商務及經濟發展局副局長，並於2011至2017年出任商務及經濟發展局局長。而陳茂波2012至2017年擔任發展局局長，與蘇錦樑同屬財政司轄下。

財政司司長陳茂波早上亦有出席工展會，未有回應蘇錦樑死訊。(任葆穎攝)

