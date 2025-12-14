李家超述職｜明起一連三日赴京　向習近平匯報本港最新情況

特區政府宣布，行政長官李家超將於明日（12月15日）至周三（12月17日）到北京述職，向國家領導人匯報香港經濟、社會和政治等方面的最新情況。行政長官辦公室主任葉文娟和行政長官私人秘書黃霆芝將會隨行。



預告將向習近平匯報火災應對及獨立委員會工作

按照慣例，行政長官在每年12月赴京述職，向中央領導人匯報本港最新情況。李家超上周五見傳媒時特別表示，大埔宏福苑發生火災當日，國家主席習近平高度重視，指示全力撲救、盡力減少人員傷亡和財產損失，他在述職時必定會匯報特區政府在事件中的應對措施，以及社會各界的團結協作力量，亦會交代獨立委員會的工作。

行政長官李家超宣布委任法官陸啟康擔任宏福苑火災獨立委員會主席，委員包括陳健波及歐陽伯權。（何頴賢攝）

李家超又表示，他還會向中央匯報香港落實國家「十四五」規劃的進展與部署成效，包括歷年政策成果、國際社會對香港的評價，以及未來需要進一步加強的領域等。

行政長官李家超11月27日視察宏福苑火警。（資料圖片）

上任以來第四次述職 習近平去年對特區工作充分肯定

今次將是李家超自2022年上任以來，第四次到北京述職。去年12月13日他向習近平述職時，習近平指他在此前一年帶領特區政府擔當作為，務實進取，歷史性完成《基本法》23條立法，集中精力拼經濟、謀發展，推動解決住房、醫療等民生難題，加強對外交流合作，不斷提升國際影響力，進一步鞏固了香港穩定發展的良好態勢，中央對他及特區政府工作充分肯定。

李家超離港期間，由政務司司長陳國基署理行政長官職務。