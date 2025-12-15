黎智英案裁決｜判決影響新聞自由？　國安處李桂華：涉國安有制約

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》3間相關公司，被控以2項《國安法》下的勾結外國勢力罪及1項煽動罪，案件今（15日)在西九龍法院裁決。3名國安法指定法官裁定黎智英2項串謀勾結外國勢力，及1項煽動罪名全部罪成。法庭清楚表明，黎智英並非因其政治觀點或信念受審，法庭單純考慮有關的法律和案中證據以決定控罪是否成立。



警務處國安處總警司李桂華在裁決後見記者，稱審訊公開透明。他斥責黎智英推卸責任，利用「新聞自由」煽動市民仇恨政府，利用學生達成反政府目的。被問到判決會否影響新聞自由，李指《基本法》有條文保障新聞自由，但並非「絕對自由」，牽涉國家安全要有制約。



批黎智英利用「新聞自由」煽動仇恨政府

黎智英被裁定2項串謀勾結外國勢力及1項煽動罪名罪成。李桂華指，調查和審訊工作非常浩瀚，每一個控罪羅列了相關罪行，黎智英的證供自相矛盾。他續指，每日審訊都安排四百多人旁聽，公開透明，令傳媒與市民了解審訊。

李桂華形容，黎智英在審訊期間「將所有嘢推向其他人」他斥責，黎把「新聞自由」做為「品牌」，利用報道煽動市民仇恨政府，又利用政治人脈去勾結外國勢力和危害國家安全，罪行罄竹難書。

黎智英今早（15日）由囚車押送至法庭。(鄭子峰攝)

官裁《蘋果》文章具煽動性 李：不交代會否有拘捕

法庭裁定案中涉及的《蘋果日報》文章客觀上具有煽動性，撰寫時旨在引發對香港特區政府的憎恨和藐視及挑動對其的離叛。被問到警方會否有後續拘捕行動，若傳媒轉載涉案文章會否犯法，以及判決會否影響新聞自由時，李桂華稱，調查仍在進行，不會交代如何拘捕。他又指，黎智英是製造新聞以達到個人政治目的，《基本法》有條文保障新聞自由，但並非「絕對自由」，牽涉國家安全要有制約。

黎智英案今日（15日）裁決，警務處國安處總警司李桂華在裁決後見記者。（廖雁雄攝）

李桂華：黎智英令其他人子女前途盡毀

李桂華續指，除了三項罪名之外，黎智英在2019年「黑暴」時扮演多個角色，包括鼓動更多年輕人出來遊行，策略性煽動年輕人投入反政府活動等。他表示，黎利用學生完成反政府目的。「佢都係有子女嘅人，為人父母，見到其他人子女入獄、前途盡毀，真係唔知佢感受係點。」

黎智英案今日（15日）裁決，警務處國安處總警司李桂華在裁決後見記者。（廖雁雄攝）

指有機構炒作黎被虐待 惟醫療狀況屬私隱

至於黎智英健康狀況，李桂華說，自2022年開始不斷有機構炒作他被虐待，其實2024年9月，黎的代表律師有澄清其受到適切治療，且根據規定犯人醫療狀況屬於私隱，即便可用作澄清，亦不能隨便透露。

就近期黎智英女兒稱黎智英身體情況轉差，李桂華稱留意到她加入「抺黑」，但強調並非實況，批評對方心懷不軌。

黎智英今日出庭時面露笑容，神情輕鬆，未見早前有個別報道提及的身體虛弱情況。