黎智英案判決｜涉煽動及勾結外國勢力　同案8名被告先後認罪

壹傳媒創辦人黎智英涉嫌勾結外國勢力，要求外國對中港政府實施制裁，同時又利用其《蘋果日報》散布煽動言論，宣傳制裁之餘，亦鼓勵讀者上街及繼續抗爭。黎在2020年8月首次因違《國安法》被捕，同年12月起被還柙，至今已拘押逾5年。黎和三間《蘋果日報》相關公司否認串謀發布煽動刊物，和串謀勾結外國勢力共三罪，案件經156日的審訊，將於明日（15日）在西九龍法院(暫代高等法院)裁決。



黎智英被指做直播節作煽動及勾結外國勢力的行為，圖為他在2020年11月13日與前港督彭定康在節目中對談的情況。

黎及3公司被控1項煽動及2串謀勾結外國勢力罪

4名被告：黎智英（78歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。黎和三間公司被控1項串謀發布煽動刊物罪和1項串謀勾結外國勢力罪，黎另被控1項串謀勾結外國勢力罪。

串謀發布煽動刊物罪，第一次定罪可判罰款5,000元及監禁2年，其後定罪可處監禁3年。而根據《國安法》，勾結外國勢力罪的最高刑期為終身監禁。

本案為首宗勾結外國勢力罪的審訊，案件由3名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

黎涉指示編採催谷市民上街

黎智英被控的其中一項串謀勾結外國勢力罪及煽動罪，指他和《蘋果》高層串謀犯案。控方指黎向高層發出多個編採指示，包括指示壹傳媒時任行政總裁張劍虹，訪問銅鑼灣書店前店長林榮基，以催谷市民上街反對修訂《逃犯條例》。黎亦涉在2019年7月1日，大批示威者衝擊立會事件時，要編採報道年輕人的心聲，務求令公眾諒解示威者。

黎智英被還柙5年後消瘦了不少。

辦直播節目講香港如何被打壓

黎又在2020年5月利用《蘋果》發起「一人一信救香港」的行動，希望喚起港人發信給時任美國總統特朗普，求他干預令《國安法》不會在港實施。此外，黎在同月亦推出《蘋果》英文版，要求報道中國的負面新聞，同年7月又製作直播節目「Live Chat with Jimmy Lai」，講述香港如何被打壓等。

着「重光團隊」進行國際遊說推動制裁

黎的另一項串謀勾結外國勢力罪，指他與「重光團隊」的兩名主要成員陳梓華，及「12港人」之一的李宇軒，以及「攬炒巴」劉祖廸等犯案，透過黎的助手Mark Simon作聯繫，以透過該團隊進行國際遊說，又向陳及劉提出國際遊說的四個步驟，包括和政治顧問等「枱底人」建立關係，藉以影響對華政策，推動制裁。

逾20傳媒已在西九法院外接隊。(陳蓉攝)

兩度訪美及會見美議員疑遊說推反華法案

黎亦曾在2019年中下旬兩度訪美，並曾與時任美國副總統彭斯，及時任國務卿蓬佩奧等見面，並在見蓬時提及制裁。黎在同年9月亦曾在港與到訪的參議員Rick Scott見面，控方指黎在該些訪問及會面上遊說美國議員投票支持涉制裁中港的《香港民主人權法案》。

黎辯稱國安法生效後無再提制裁

黎自辯時承認在《國安法》於2020年6月30日晚生效前，曾提及制裁，但他在《國安法》生效後已沒再這樣做。他在《國安法》生效後雖有做的直播節目講述香港情況，並有發表其意見，但黎強調他無再提及制裁，其代表律師亦希望法庭考慮新聞自由及言論自由等權利，但法官李運騰表示，要求制裁及發表意見是兩回事。

兩度自稱政治犯遭法官駁回

黎自辯時又兩度自稱是政治犯，法官杜麗冰即糾正黎稱他不是政治犯，指他被捕不是因為其政治立場，而是因為他涉嫌違法，並重申，法官只會根據相關的證據和法律作出裁決。

同案8人已先後認罪

同案的其他被告，包括「重光團隊」成員陳梓華、李宇軒，壹傳媒的高層及編採人員：張劍虹、陳沛敏、羅偉光、林文宗、馮偉光和楊清奇，早前已先後認罪，料會在黎案裁決後判刑。

案件編號：HCCC 51/202260302943

