黎智英案判決｜官指黎是主腦　串謀勾結外國勢力及煽動等全罪成

壹傳媒創辦人黎智英，涉嫌用其個人的國際人脈，及透過「重光團隊」，勾結外國勢力，極力遊說多個國家的議會等，向中港兩地政府及官員作出制裁，同時又被指利用旗下的《蘋果日報》，煽動市民上街和抗爭，及鼓吹制裁，被控以2項《國安法》下的勾結外國勢力罪及1項煽動罪，案件自2023年12月開審，經156天審訊，今(15日)在西九龍法院裁決。3名國安法指定法官裁定黎智英2項串謀勾結外國勢力，及1項煽動罪名全部罪成，並指黎是案中主腦，黎得知結果後表現平靜。



法庭把求情定在1月12日，需時4天，會就判刑盡早訂下日期。



國安處總警司李桂華在法庭有裁決後即見記者，並稱歡迎法庭裁決。(廖雁雄攝)

【11:40】國安處總警司李桂華見記者，表示歡迎裁決。李桂華形容，黎智英在審訊期間「將所有嘢堆向其他人」，惟強調黎才是老闆，在背後決定編採方針，並煽動市民憎恨政府。李又指，黎危害國家安全的罪行罄竹難書，證據確鑿。他又提到，黎智英在2019年利用學生達其個人政治目的，令人髮指。就近期黎智英女兒稱黎智英身體情況轉差，李桂華稱留意到她加入「抺黑」，但強調並非實況，批評對方心懷不軌。

國安法指定法官杜麗冰，今在庭上讀出部份裁決。

【10:02】法官進入法庭，透露判辭長達855頁，將不會全部讀出內容，但會讀出部份內容。法官杜麗冰指，黎的證供自相矛盾，前後不一，他們認為黎的助手Mark simon在背後致力為黎做事，安排與華盛頓官員會面，又形容Mark Simon是神秘人物在美遊走，為黎爭取支持。法官認為值得留意的是，黎相信助手在美國有多大影響力，可從助手替黎安排美國行程，並能安排參議員史考特Rick Scott來港等。

此外，法官亦認為黎有串謀「重光團隊」成員陳梓華、李宇軒等，請求外國制裁，亦認為黎知道李宇軒與英國保守黨成員成立「對中政策跨國議會聯盟」(下稱：IPAC)，以商討對華政策，亦知其成立的目的，黎收到相關資料，就「攬炒巴」劉祖廸加入IPAC，及在蘋果日報有大篇幅報道等，肯定黎對此知情。

至2020年5月，《蘋果日報》時任副社長陳沛敏等講及因《國安法》將實施，黎因此發出「一人一信」運動，壹傳媒時任行行總裁張劍虹亦指，黎希望美國總統對中國實施制裁。

法官指，國安法生效前後，黎唯一意圖都是尋求中共倒台，即使最終代價要是犠牲中國和香港的人的利益。法庭在分析共謀者證供時，知道他們有動機說謊，因此法庭有很細心地看有無文件支持他們證供，而案中有充足證據，他們經過辯方深入盤問，證供亦沒有動搖。最後裁定黎及蘋果日報的3間相關公司，全部罪名成立。

【09:58】黎智英剛進入法庭，體型較之前消瘦，但神情十分輕鬆，未見早前有個別報道提及的身體虛弱情況。

12月15日黎智英案裁決西九龍法院大樓外



12月15日陳日君及黎智英家人等到達西九龍法院大樓



【09:06】天主教香港教區榮休主教陳日君及黎智英家人到達西九龍法院。民主黨前主席劉慧卿其後到達西九龍法院大樓聽審。

【08:05】開庭前約2小時，已有逾百人在庭外排隊等候，排在頭位的戴着口罩和帽，不願意受訪。前社民連成員、俗稱「阿牛」的曾健成在早上7時許到場，一度被警察搜身搜袋。

【07:05】逾80人在西九龍法院大樓外輪候入庭旁聽，警方加強部署，「劍齒虎」裝甲車及多輛警車戒備。

【07:05】押解黎智英到法院的囚車，今晨7時到達法院。

黎智英於2020年8月10日遭警方拘捕，至同年12月才被正式落案控以違反《國安法》的罪名。（資料圖片）

黎所涉勾結外國勢力罪可判無期徒刑

4名被告：黎智英（78歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。黎和三間公司被控1項串謀發布煽動刊物罪和1項串謀勾結外國勢力罪，黎另被控1項串謀勾結外國勢力罪。串謀發布煽動刊物罪，第一次定罪可判罰款5,000元及監禁2年，其後定罪可處監禁3年。而根據《國安法》，勾結外國勢力罪的最高刑期為終身監禁。

黎智英在2020年12月被拘留後，就申請保釋事宜曾交到終審法院處理，最終保釋被拒，被被還押至今。(資料圖片)

開審至裁決逾2年

本案為首宗勾結外國勢力罪的審訊，案件由3名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。黎在2020年8月首次就違反《國安法》被捕，同年12月起被還押，期間曾就黎想聘用海外律師等事宜引發多宗訴訟，至2023年12月正式開審，審訊在不同階段曾押後，至今年8月底完成結案陳詞，由開審至今約兩年後有裁決。

逾20傳媒上周五已在西九法院外排隊。(陳蓉攝)

司法機構設逾500旁聽席

司法機構早前宣布，除了正庭外，並會開設7個延伸法庭，合共有逾500個旁聽席。司法機構網頁上周五(12日)顯示案件的裁決日期後，已有逾20傳媒在門外排籌，亦有市民在周本期間到法院多放下凳仔或字條等，希望能取得正庭公眾席的約50座位的其中一席。

